Volvo назвала цены на 7-местный гибрид и начала приём заказов в Петербурге

Volvo Car Russia объявила приём заказов на внедорожник XC90 T8 Twin Engine, сообщает 4 июля пресс-служба компании. Поставки первых машин этой модели запланированы на сентябрь. Сначала их продажей и обслуживанием будут заниматься пять дилеров Volvo Cars в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске.

XC90 Т8 Twin Engine – это первая «подключаемая» гибридная (plug-in hybrid) модель «Вольво» на рынке и единственный в премиальном сегменте «подключаемый» внедорожник с тремя рядами сидений, то есть семиместый. Пятиместный вариант, впрочем, тоже есть.

Автомобиль приводят в движение два мотора: двухлитровый четырёхцилиндровый турбированный бензиновый двигатель семейства Drive-E (320 л. с. / 400 нМ) и электрический (87 л. с. / 240 нМ), питающегося от литий-ионной батареи и заряжаемый от обычной электросети. Суммарная максимальная мощность составляет 407 л. с., разгон до 100 км/ч – менее чем за 6 с (автомобиль двухтонный, с низким центром тяжести), средний расход топлива — 2,5 л на 100 км. В 2017 году модель получила звание «Лучший гибридный автомобиль» по версии британской премии Tow Car Awards. Кроме того, она способна буксировать прицеп массой до 2400 кг.

Аккумуляторная батарея расположена в туннельной части под полом – это, как отмечает производитель, революция в вопросе размещения батареи. Таким образом внутри салона экономится место для третьего ряда сидений при полноценном багажнике (692 л при сложенном третьем ряде сидений для семиместной версии и 721 л – для пятиместной).

Водитель может выбрать между пятью режимами езды для оптимального баланса между мощностью и расходом топлива/энергии:

Hybrid – режим по умолчанию, в котором силовая установка автоматически переключается с бензинового двигателя на электромотор;

Pure Electric – режим для езды по городу, при котором используется только электромотор, запас хода – около 40 км (если требуется дополнительная тяга, система автоматически подключит двигатель внутреннего сгорания);

Power Mode – электродвигатель используется для динамичного разгона, затем подключается ДВС;

AWD – режим полного привода;

Save – в этом режиме предпочтение отдается ДВС; «пустая» батарея заряжается, заряженная экономит энергию до тех пор, пока не будет выбрана другая опция.

Рекомендованные розничные цены на Volvo XC90 T8 Twin Engine начинаются от 5 469 000 рублей. Прайс-лист действителен с 1 июля 2018 года на 2019-й модельный год.