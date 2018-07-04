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23:33 04.07.2018
Чемпионат мира по футболу 2018
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04.07.2018 22:04

Сборные России и Хорватии рассудит бразилец

Главным арбитром матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии назначен бразилец Сандро Риччи, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) 4 июля.

Национальные команды России и Хорватии поборются за выход в полуфинал мундиаля 7 июля. Игра состоится на сочинском стадионе «Фишт» и начнется в 21.00 по московскому времени.

Сборная России по футболу впервые в истории сыграет на этой стадии турнира. В 1/8 финала Кубка россияне обыграли испанцев, хорваты – датчан.


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    04.07.2018 17:59

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