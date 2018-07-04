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23:32 04.07.2018
Спорт
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04.07.2018 21:46

Кокорин: Думаю, что хорватов пройдём

Форвард «Зенита» Александр Кокорин дал комментарий перед матчем сборной России с командой Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.

"Если честно, исход справедлив. Понятное дело, что Россия играла от обороны, но Испания, по большому счету, если взять за скобки автогол, ни одного момента не создала.

Четвертьфинал? Хорваты неплохо смотрелись по игре, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и финала. Думаю, что хорватов пройдём. Попробую спрогнозировать счёт – 1:0", – приводит слова Кокорина пресс-служба «Зенита».

Кокорин пропускает домашний чемпионат мира из-за тяжелой травмы, полученной весной текущего года – разрыва крестообразных связок.

Сборная РФ сыграет против сборной Хорватии в 1/4 финала Кубка мира по футболу 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.


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