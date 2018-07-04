В Квебеке от жары умерли 15 человек

В канадской провинции Квебек из-за сильной жары погибли 15 человек. Об этом 4 июля сообщает CTV со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, в Монреале от жары скончались 11 человек. При этом на фоне аномальной жары в городе увеличилось число звонков в службу скорой помощи.

Как отмечается, в нескольких поселениях к востоку от Монреаля из-за сильной жары также погибли 4 человека. Синоптики сообщают, что аномально высокие температуры будут в Квебеке ещё минимум 2 дня.