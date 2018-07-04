--- --- ---
Еще
23:32 04.07.2018
Бизнес
Версия для печати
04.07.2018 21:22

Трассу от Петербурга до Норвегии за 12 млрд рублей реконструирует «ВАД»

 

Контракт стоимостью 12 млрд рублей на реконструкцию дороги М-18 «Кола» от Петербурга до границы с Норвегией достанется компании «ВАД». По итогам закупки дорожно-строительная компания стала единственным участником аукциона, поэтому соглашение будет заключено с подрядчиком по максимальной цене.

В соответствии с документацией, «ВАД» будет реконструировать участок трассы с 51 по 68 км. Помимо непосредственно дорожных работ, в числе которых демонтаж и строительство дороги, организация автобусных остановок и нанесение разметки, компания также будет должна переустроить 6 газопроводов, проходящих по этому отрезку магистрали. Исполнить контракт дорожникам необходимо к декабрю 2021 года.

АО «ВАД» является одним из крупнейших дорожных строителей в России. По данным СПАРК, в 2017 году компания выиграла 37 госконтрактов общей стоимостью 190 млрд рублей. Сейчас «ВАД» ведет  реконструкцию трассы «Скандинавия».


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
03.07.2018 17:11

На карте Санкт-Петербурга появился «Русский дом»

«Группа ЛСР» завершила строительство и ввела в эксплуатацию один из самых дорогих проектов Санкт-Петербурга – элитный «Русский дом» на пересечении Баскова переулка и улицы Короленко
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
29.06.2018 19:00

В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг

Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
29.06.2018 16:16

Новый формат онлайн-семинаров ГАРАНТ

Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента
Материалы рубрики
Новости
Статьи
  • Трассу от Петербурга до Норвегии за 12 млрд рублей реконструирует «ВАД»
  • Швейцария арестовала имущество «Газпрома»
  • В Ростуризме созвали штаб из-за финансового фиаско «Натали Турс» и закрытия DSBW-Tours
  • Задолжавший рабочим и подрядчикам «Метрострой» выплатил 19 млн рублей своим акционерам
  • Иностранным специалистам станет проще получить российское гражданство
  • Глава «Натали Турс» обвинил в бедах компании успехи сборной России по футболу
  • Туроператор «Натали Турс» аннулирует все путевки «из-за негативной информации»
  • Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 3-5%
  • «Северная верфь» сдаст фрегат «Адмирал Касатонов» с задержкой почти на год
  • Клиенты туроператора «Матрешка-Тур» требуют больше 5 млн рублей компенсации
  • «Это наша дорога». РЖД бьется с болгарским бизнесом за рельсы на Кривом Колене
  • Это не кризис, это оптимизм. Тысячи россиян остались без отпусков из-за ошибки операторов
  • Что самому негоже. Какие памятники Петербург готов отдать за рубль
  • Откусит ли BelkaCar от каршерингового пирога
  • «Красное знамя» прирастет арт-кластером и отелем
  • Дефолт списали на бензин
  • «Голубые фишки» подсчитали дивиденды
  • Отельный бизнес vs. квартира в аренду
  • Поход «Пересвета» за «Монпансье»
  • Энергия для бизнеса: как платить втрое меньше?
    • Говорим и показываем
    Главное
    Последнее

    Где в июле будут ремонтировать дороги

    Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться

    Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

    Шведская армия на подступах к «Санкт-Петербургу»

    [an error occurred while processing this directive]