Трассу от Петербурга до Норвегии за 12 млрд рублей реконструирует «ВАД»

Контракт стоимостью 12 млрд рублей на реконструкцию дороги М-18 «Кола» от Петербурга до границы с Норвегией достанется компании «ВАД». По итогам закупки дорожно-строительная компания стала единственным участником аукциона, поэтому соглашение будет заключено с подрядчиком по максимальной цене.

В соответствии с документацией, «ВАД» будет реконструировать участок трассы с 51 по 68 км. Помимо непосредственно дорожных работ, в числе которых демонтаж и строительство дороги, организация автобусных остановок и нанесение разметки, компания также будет должна переустроить 6 газопроводов, проходящих по этому отрезку магистрали. Исполнить контракт дорожникам необходимо к декабрю 2021 года.

АО «ВАД» является одним из крупнейших дорожных строителей в России. По данным СПАРК, в 2017 году компания выиграла 37 госконтрактов общей стоимостью 190 млрд рублей. Сейчас «ВАД» ведет реконструкцию трассы «Скандинавия».