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23:32 04.07.2018
Общество
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04.07.2018 21:13

Инициативу отменить уголовное наказание за репосты поддержали в Минкомсвязи

 

В пользу декриминализации части 282 статьи уголовного кодекса высказался представитель департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи 4 июля. Возможно ли отменить уголовную ответственность за репосты чиновники обсуждали на совещании ОНФ.

Слова заместителя директора департамента Арсения Недяка приводит РИА Новости. За декриминализацию он высказался на совещании Общероссийского народного фронта, участники обсуждали законы, связанные с противодействием экстремизму. Недяк говорил от лица всего министерства, поддержку инициативы депутатов Госдумы назвал однозначной.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 26 июня, поправки в уголовный и административный кодексы подготовили представители партий «Родина» и КПРФ. Они предложили разделить 282 статью – возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Первую часть предлагается внести в КоАП, вторую — с пунктами про применение насилия, использование служебного положения и организованную группу, оставить уголовной.

Вопрос о возможной декриминализации наказания за репосты экстремистского содержания на последней прямой линии с Владимиром Путиным поднял писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Президент ответил что необходимо «определиться с понятиями» и дал поручение ОНФ подключиться к работе. По словам президента, «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит.


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