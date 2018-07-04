ЧМ запомнился россиянам больше, чем пенсионная реформа и рост цен на бензин вместе взятые

Чемпионат мира по футболу перекрыл социальные потрясения в России, в том числе повышение пенсионного возраста и цен на топливо. «Левада-центр» оценил июньские воспоминания граждан России.

Как сообщает аналитический центр 4 июля, более половины респондентов, 56 процентов, самым запоминающимся событием последнего месяца назвали футбольный чемпионат. Два последующих ответа, пенсионная реформа и рост цен на топливо и продукты, собрали в общей сложности 44 процента. Некоторым пришли на ум «Прямая линия» с Владимиром Путиным и собственный отпуск.

Опрос проводился в 52 субъектах, на вопрос «Какие события последних четырех недель запомнились вам более всего?» ответили 1600 человек. Они могли назвать более одного события.

О пенсионной реформе премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в первый день ЧМ, 14 июня. Многие сочли эту дату выбранной намеренно. Чемпионат открывала победа сборной России. Сегодня повышение пенсионного возраста одобрил петербургский ЗакС.

На «Прямой линии» с президентом Путиным депутат Госдумы Сергей Шаргунов предложил декриминализировать наказание за репосты, Минсвязи инициативу одобрило.

Несмотря на влияние ЧМ, пенсионный возраст и цены на бензин снизили рейтинг доверия граждан к Путину и Медведеву.