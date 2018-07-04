«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июля

Депутаты петербургского ЗакСа сегодня мучительно одобрили повышение пенсионного возраста. И немедленно ушли на каникулы — залечивать полученную психологическую травму.

Туроператор, конечно, не сапер и не пилот, но тоже ошибается лишь однажды. Потому что второй раз с ним никто уже никто не полетит.

Смольный устраивает аукцион неслыханной щедрости: распродает здания-памятники за рубль. Но тут такое дело: вход — рубль, выход — бешеные миллионы.

Полковнику следственного управления на транспорте несли сто тысяч долларов, а принесли уголовное дело. В сто тысяч оценили выброшенного из машины таможенника. Но теперь он обойдется дороже.

Кто не работает, тот есть. «Метрострой», не набравший по карманам 4,5 млн на зарплату рабочим, выплатил акционерам 19 млн.

Семак определился, кому пора с вещами на выход, но наследство Луческу и Манчини еще разгребать и разгребать.