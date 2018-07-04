Еще
20:52 04.07.2018
Новость часа
20:07
Против следователя Русакова возбудили дело его коллеги: обещание свободы за миллионы расценили как взятку
Пришлите свою новость!
20:42
Дубль два: уснувший таксист, пролетев встречку, снёс пешеходов. Теперь в Сочи
20:38
«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июля
20:07
Против следователя Русакова возбудили дело его коллеги: обещание свободы за миллионы расценили как взятку
19:58
Наезд велосипедиста на пенсионерку в центре Петербурга попал на видео
19:47
Суд Петербурга нашел основания вернуть прокурору дело бывшего вице-губернатора Оганесяна
19:28
Последователя Мавроди экстрадировали в Россию после десяти лет скитаний
19:23
Сбербанк: Киберпреступность «стремительно молодеет», за треть кибератак отвечают школьники
19:17
На первое место по посещаемости матчей 1/8 мундиаля Петербург вывела статистика
19:09
Битва чёрных: Литейный перекрыло массовое ДТП с «перевёртышем»
19:04
СМИ: Дональд Трамп планировал военное вторжение в Венесуэлу
18:57
Правительственный самолёт США в финском Турку заставил СМИ задуматься о маршруте Трампа
18:48
В Госдуме могут разрешить заходить в реанимацию родственникам пациентов
18:37
В Пулково образовалась «платная пробка»: автомобилисты советуют, как ее обхитрить
18:25
На финской границе отстреливают сбежавших из России бродячих собак
18:18
Вице-премьера Дагестана уволили и обыскали в один день
17:59
Аршавин: У России самые низкие шансы среди оставшихся участников ЧМ-2018
17:42
От арестованного экс-сотрудника комстроя снова ждали судебного шоу, но у него кончились паспорта
17:31
Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит»
17:16
В Ростуризме созвали штаб из-за финансового фиаско «Натали Турс» и закрытия DSBW-Tours
17:10
«Сказали так больше не делать»: полиция нашла фаната, сфотографировавшегося с табличкой Следственного комитета
17:07
В сенате США 1,5 года проверяли данные ЦРУ о вмешательстве России в выборы. Противоречий не нашли
17:01
Семак: Мы определили кандидатов на выход из «Зенита»
16:54
Задолжавший рабочим и подрядчикам «Метрострой» выплатил 19 млн рублей своим акционерам
16:52
Финляндия проводит чемпионат по мотогонкам. На границе ожидаются пробки
16:37
Иностранным специалистам станет проще получить российское гражданство
16:23
Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться
16:19
СКА продлил контракт со своим воспитанником Барабановым
16:12
В Петербурге задержан подполковник Следственного комитета, ему несли 100 тысяч долларов
15:54
Санитарные врачи назвали российские регионы с самым грязным воздухом
15:54
Баклажановый цвет Мурзинки оценили в 140 тысяч рублей
15:22
Финляндия готова восстановить границу с ЕС из-за визита Путина и Трампа
15:18
Шестнадцать юных петербуржцев увезли в больницу из лагеря под Выборгом
15:12
В Москве протестующие против пенсионной реформы повязали красную ленту на администрацию президента
15:06
«Знаю его полтора десятка лет как хорошего друга»: бывший директор Исаакия охарактеризует ключевого фигуранта по делу Эрмитажа
14:51
ВЦИОМ: Каждый третий болельщик видит сборную России в полуфинале мундиаля
14:47
Управляющая компания накопила 170 млн рублей долгов, год не оплачивая тепло
14:43
Федерация автовладельцев рассказала, как недоливают бензин на российских АЗС
14:42
Делегацию Трампа в Хельсинки поселят в «Избе рыбака»
14:37
Британского фаната-вандала оштрафовали на 3 тысячи за надпись England на памятнике легенде «Спартака»
14:33
В ЗакСе поддержали повышение пенсионного возраста, назвав его «грабежом под футбольную анестезию»
14:31
Глава «Натали Турс» обвинил в бедах компании успехи сборной России по футболу
14:22
Приквел «Клана Сопрано» снимет режиссер «Терминатора» и «Игры престолов»
14:16
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли восемь медалей на ЧР
14:14
«Патриот № 1» Петербурга стал фигурантом уголовного дела
14:03
ЗакС отклонил референдум о судьбе парка Интернационалистов «за неопределенность»
13:59
Коммунальщики в Самаре попросили горожан принимать душ вдвоем из-за потребностей гостей мундиаля
13:55
Путин увеличил доходы и расходы российского бюджета
13:43
Полиция ищет фаната, отметившего победу российской сборной кражей золотой таблички у подмосковных следователей
13:37
Эрмитаж отказался от многомиллионных претензий к своему бывшему заместителю директора
13:17
Россия сокращает закупки иностранной валюты впервые за 4 месяца
13:12
В середине июля Петербург опять перекроют: начинается второй этап ремонта дорог
13:06
Песков о возможности повторения кризиса 1998 года: Наверняка всё будет хорошо
13:03
«Манеж» пустит в Петербург будущего бесплатно
12:55
Арбитраж не позволил бесконечно проектировать Гранитную улицу в Петербурге
12:47
В Хельсинки в день встречи Путина и Трампа пройдут акции протеста
12:42
В России могут построить сразу два ледокола-гиганта «Лидер», которые нужны «Росатому»
12:39
Туроператор «Натали Турс» аннулирует все путевки «из-за негативной информации»
12:34
Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 3-5%
12:32
Петербургские депутаты единогласно справились с раздельным сбором мусора
12:28
Утро «перевёртышей»: в Москве бетономешалка «замесила» 9 легковушек
12:25
В правительстве России подсчитали, как не вышедшие на пенсию работники ускорят рост ВВП
12:20
«Северная верфь» сдаст фрегат «Адмирал Касатонов» с задержкой почти на год
12:15
Клиенты туроператора «Матрешка-Тур» требуют больше 5 млн рублей компенсации
12:09
Минэкономразвития: Следующие семь лет рубль будет ослабляться
12:00
Полторы тонны продуктов и меховые шкуры отобрали у россиян на границе с Финляндией и Эстонией
11:54
В Петербурге билетного спекулянта из Аргентины оштрафовали на полмиллиона
11:51
Автодилер «Ральф-Кар» окончательно покидает рынок
11:47
Петербургские депутаты перед обсуждением пенсионной реформы «размялись» на кальянах
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
04.07.2018 20:38

«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июля

Депутаты петербургского ЗакСа сегодня мучительно одобрили повышение пенсионного возраста. И немедленно ушли на каникулы — залечивать полученную психологическую травму.

Туроператор, конечно, не сапер и не пилот, но тоже ошибается лишь однажды. Потому что второй раз с ним никто уже никто не полетит.

Смольный устраивает аукцион неслыханной щедрости: распродает здания-памятники за рубль. Но тут такое дело: вход — рубль, выход — бешеные миллионы.

Полковнику следственного управления на транспорте несли сто тысяч долларов, а принесли уголовное дело. В сто тысяч оценили выброшенного из машины таможенника. Но теперь он обойдется дороже.

Кто не работает, тот есть. «Метрострой», не набравший по карманам 4,5 млн на зарплату рабочим, выплатил акционерам 19 млн.

Семак определился, кому пора с вещами на выход, но наследство Луческу и Манчини еще разгребать и разгребать.

 

 

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Издательский дом «Три короны»
04.07.2018 19:50

Фестиваль Metro Family Day пройдёт в Петербурге в 5-й раз

21-22 июля (с 11.00 до 20.00) на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова развернётся целый город для детей, где каждый найдёт себе развлечение по душе
LEGENDA Intelligent Development
03.07.2018 15:39

Компания LEGENDA построит новый проект на Московском проспекте

Компания LEGENDA получила разрешение на строительство нового комплекса на Московском проспекте
Группа компаний «Пионер»
03.07.2018 13:33

ГК «Пионер» выводит в продажу квартиры второй очереди LIFE-Лесная

Группа компаний «Пионер» вывела в продажу новый ассортимент квартир второй очереди жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июля
В Пулково образовалась «платная пробка»: автомобилисты советуют, как ее обхитрить
Где в июле будут ремонтировать дороги
Баклажановый цвет Мурзинки оценили в 140 тысяч рублей
ЗакС отклонил референдум о судьбе парка Интернационалистов «за неопределенность»
В середине июля Петербург опять перекроют: начинается второй этап ремонта дорог
Арбитраж не позволил бесконечно проектировать Гранитную улицу в Петербурге
Петербургские депутаты единогласно справились с раздельным сбором мусора
Петербургские депутаты перед обсуждением пенсионной реформы «размялись» на кальянах
Петербургским детям запретят продавать энергетики
«Красное знамя» прирастет арт-кластером и отелем
Деревья исчезают стоя
«Чтобы ничего не украли», а Петербург стал ИТ-столицей
10 причин путешествовать с Тинькофф Мобайл
Александр Цыпкин: Наши мужчины на мировом рынке чувств не конкурентоспособны
Почему под Пушкином тракторам не рады
5 советов, как выбрать жилье в центре
Как жители Мурино и Охты оказались по разные стороны дорожных баррикад
Как устроен петербургский пентхаус
«Алые паруса»: 50 лет в цифрах и фактах
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Где в июле будут ремонтировать дороги

Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Шведская армия на подступах к «Санкт-Петербургу»

Новости компаний
АО «Издательский дом «Три короны»
04.07.2018 19:50
Фестиваль Metro Family Day пройдёт в Петербурге в 5-й раз
21-22 июля (с 11.00 до 20.00) на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова развернётся целый город для детей, где каждый найдёт себе развлечение по душе
LEGENDA Intelligent Development
03.07.2018 15:39
Компания LEGENDA построит новый проект на Московском проспекте
Компания LEGENDA получила разрешение на строительство нового комплекса на Московском проспекте
Группа компаний «Пионер»
03.07.2018 13:33
ГК «Пионер» выводит в продажу квартиры второй очереди LIFE-Лесная
Группа компаний «Пионер» вывела в продажу новый ассортимент квартир второй очереди жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная»
предоставлено компанией ООО "Акира Оил"
02.07.2018 10:00
Мировая премьера японского моторного масла AUTOBACS
20 апреля в городе Токио, Япония между компаниями Акира Оил и AUTOBACS SEVEN было подписано соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по распространению японских автотоваров на территории России и СНГ
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
29.06.2018 20:00
В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» окончен монтаж лифтового оборудования
Окончен монтаж лифтового оборудования в ЖК «Образцовый квартал 3», который входит в малоэтажную концепцию застройки проекта «На Царскосельских холмах». Уже в июле будут произведены пусконаладочные работы.
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
29.06.2018 19:00
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
Компания Л1
29.06.2018 17:43
12 друзей Компании Л1
Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир"
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59
Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ
При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
ГК «Эталон»
28.06.2018 12:03
ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.