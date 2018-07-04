Дубль два: уснувший таксист, пролетев встречку, снёс пешеходов. Теперь в Сочи

В Дагомысе (Сочи) 4 июля фактически повторилась авария, случившаяся в Москве 16 июня: сонный таксист влетел в группу пешеходов. И все это на фоне футбольных страстей. Сегодня последствия оказались более серьёзными – есть погибший.

Как сообщают местные СМИ, днём на Армавирской улице, на дороге Джубга – Сочи (также её называют Батумским шоссе), в районе остановки «Чайная фабрика», водитель иномарки (то ли «Ниссана», то ли «Шевроле Ланоса») пересёк двойную сплошную, вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Машина по стечению обстоятельств проскочила между ограждением, деревом и припаркованным автомобилем. Люди шли спиной к летящей на них иномарке и ни о чём не подозревали – их просто снесло. Остановился «снаряд» от удара о припаркованный автомобиль, вспыхнуло пламя и быстро потухло.

Видео: YouTube/Dtel

63-летний местный житель погиб на месте. Две женщины в тяжёлом состоянии попали в реанимацию. Общее число пострадавших (исключая погибшего) в сообщениях интернет-изданий варьируется от трёх до шести. Виновник аварии, по предварительным данным, тоже в больнице.

СМИ называют его имя (Сергей) и возраст – 23 года. Он местный житель. По данным «Новой Кубани», учится в сочинском институте, водительское удостоверение получил в 2016 году.

На допросе молодой человек объяснил, что подрабатывает таксистом и не спал двое суток. Момента ДТП он не помнит, так как уснул за рулём.

Действительно, сейчас таксистам в Сочи работы хватает: 7 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России встретится там с командой из Хорватии. По словам главы представительства по туризму Хорватии в РФ Райко Ружичка, в Сочи планируют приехать порядка 10 тысяч жителей республики.

Напомним, наезд на пешеходов на улице Ильинка в Москве произошёл 16 июня. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. По данным полиции, ранения получили семь человек. Таксист, 28-летний гражданин Киргизии, объяснил полиции, что находился за рулём 20 часов.