Против следователя Русакова возбудили дело его коллеги: обещание свободы за миллионы расценили как взятку

Начальник Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного управления Роман Русаков подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбудил Следственный комитет Петербурга.

О расследовании Следком сообщил через полтора часа после того, как о задержании Русакова написала «Фонтанка». Как уже упоминало наше издание, следователя оперативники ФСБ нашли в машине на Пионерской улице, неподалеку от места, где его парламентер днем 4 июля получил 100 тысяч долларов от родственников обвиняемого. Задержаны были оба. Русакову вменяют взятку, его знакомому «местному предпринимателю» – посредничество в особо крупном размере. В СК сумму перевели в рубли и получилось чуть меньше, чем писала «Фонтанка» – 5 миллионов. По сути предъявляемого разночтений нет — Русаков за полученные деньги обещал фигуранту уголовного дела изменить меру пресечения на более мягкую. Речь шла о выброшенном из автомобиля таможеннике на границе с Финляндией 27 декабря прошлого года — финн Кристиан Вииникайнен и гражданин России Николай Шуляр не захотели подчиниться требованию проехать в зону специального досмотра и протаранили шлагбаум, таможенника якобы вытолкали из машины на ходу.

Меру пресечения подозреваемым еще не избрали.