Суд Петербурга нашел основания вернуть прокурору дело бывшего вице-губернатора Оганесяна

Судебный процесс над бывшим вице-губернатором Петербурга буксует на стадии предварительного слушания. Суд счёл, что довести Марата Оганесяна до приговора поторопились.

Как сообщает пресс-служба судов города, 4 июля предварительное слушание по делу о хищении при строительстве стадиона на Крестовском отложено во второй раз. Оганесяна в Смольнинском районном суде ждали ещё 2-го числа, но в срок его не доставили «из-за накладок». Сегодня на 3-ю Советскую обвиняемого хоть и с опозданием, но привезли. О переносе слушания просила прокуратура.

«Предварительное слушание по делу отложено на 13 июля, на 10.30, по ходатайству стороны обвинения для согласования позиции в связи с постановкой судом вопроса о возврате дела прокурору», – сообщает пресс-служба.

«Процессуальные нарушения УПК», – уточнил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Попов. Вопрос о возврате дела поставила судья Светлана Резникова: процессуальные нарушения нашлись в обвинительном заключении. Его составлял заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь. К нему же петербургская прокуратура обратится за консультацией. Уложиться планируют к 13 июля. По словам Попова, защита Оганесяна возражала против возвращения дела. Пребывание под стражей экс-чиновнику продлили до 20 сентября.

Марат Оганесян изолирован с ноября 2016 года. За почти два года расследования ему предъявили обвинение только по эпизоду с хищением 50 миллионов рублей при поставке стадионного видеотабло. Ущерб бюджету Следственный комитет не доказал, и место комитета по строительству в составе потерпевших заняла коммерческая организация «Инжтрансстрой-СПб». По версии следствия, именно ей поставили условие перечислить 50-миллионный аванс. Не меньше 28 из этих миллионов получил Оганесян, полагают следователи.

Бывший вице-губернатор сам признался в мошенничестве и заключил сделку со следствием, однако указать местонахождение похищенного не смог. В результате ему не только отказали в возможности прочитать 30-томник своего дела в домашних условиях, но и оставили без имущества. Дело по стадиону из Петербурга передано в центральный аппарат Следственного комитета. Взятку СКР не доказал.