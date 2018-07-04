Наезд велосипедиста на пенсионерку в центре Петербурга попал на видео

На дорогах Петербурга 4 июля были сбиты как минимум два пешехода и один велосипедист. Одно ДТП стало смертельным.

Как стало известно «Фонтанке», около 15:40 на Софийской улице, 60, 32-летний мужчина на грузовом «Мерседесе» с полуприцепом, двигаясь прямо, наехал на женщину лет 70-ти. Она скончалась на месте.

За три часа до этого 87-летнюю женщину сбил в центре города, на перекрёстке Кирочной и Маяковской улиц, велосипедист. Об этом её внук Михаил рассказал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Бабушка сейчас госпитализирована в Мариинскую больницу с травмой головы. Велосипедист уехал с места происшествия, не дожидаясь скорой и полиции. Пока есть один свидетель – молодой человек на видео. Примет человека на велосипеде он особых не разглядел, кроме большого синего рюкзака и старого велосипеда «Аист» темного цвета», – пишет Михаил.

Вечером другой велосипедист попал в ДТП в Пушкине. Но на этот раз он был сбит – по словам очевидцев, также грузовым «Мерседесом». По данным «Фонтанки», около 18 часов на Новодеревенской улице, 19а, 47-летний водитель «Мерседеса», поворачивая направо, наехал на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, 27-летнего мужчину. Молодой человек получил тяжёлые травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.