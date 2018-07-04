Последователя Мавроди экстрадировали в Россию после десяти лет скитаний

Основатель финансовой пирамиды Максим Кирсанов экстрадирован из Чехии в Россию. Он обвиняется в хищении более 300 млн рублей.

Как сообщает МВД, 4 июля сотрудники Интерпола и ФСИН доставили в Москву 37-летнего фигуранта дела о мошенничестве и легализации преступных доходов.

«Созданная злоумышленниками организация позиционировалась как оператор московской инвестиционной компании и сулила вкладчикам дивиденды до 60% годовых», – говорится в релизе министерства.

В управлении общественных связей МВД «Фонтанке» подтвердили, что в Москву доставлен бизнесмен Максим Кирсанов, которого в розыск по каналам Интерпола объявляло ГУ МВД Самарской области.

По данным Генпрокуратуры, предприниматель с группой лиц в 2006 – 2008 годах обманом привлек денежные средства более двух тысяч жителей Самарской, Кировской, Оренбургской, Пензенской областей, Пермского края, Удмуртии. Его пирамида действовала под вывеской «Волга инвест». Сумму нанесенного ущерба надзорное ведомство оценивает в 300 млн рублей.

В январе 2017 года шесть вероятных подельников основателя пирамиды получили реальные сроки до 3 лет 10 месяцев. Одна подсудимая была амнистирована по случаю 20-летия Конституции.

Кирсанову уже знакома процедура экстрадиции. Впервые он скрылся в 2009 году. Его вернули в Россию в 2011-м, и тоже из Чехии. Автозаводский суд Тольятти начал рассматривать дело, но бизнесмен в июле 2015-го снова сбежал, вернувшись в Чехию.