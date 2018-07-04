Сбербанк: Киберпреступность «стремительно молодеет», за треть кибератак отвечают школьники

Около 30% киберпреступлений совершается подростками 14 – 15 лет. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС, об этом 4 июля заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что «киберпреступность стремительно молодеет». И сослался на исследование банка «Новые вызовы цифрового мира».

«Примерно 30 – 40% преступлений, к сожалению, совершается школьниками в возрасте 14 – 15 лет», – заявил Кузнецов.

По его словам, чаще всего злоумышленников интересует финансовый сектор — каждая вторая атака направлена именно на эту отрасль. Причем многие компании замалчивают проблему — официально сообщается только о 20% кибератак.

Напомним, ранее в Сбербанке заявили, что ущерб российской экономике от киберпреступлений в 2018 году составил уже 1,1 трлн рублей.