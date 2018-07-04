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04.07.2018 19:23

Сбербанк: Киберпреступность «стремительно молодеет», за треть кибератак отвечают школьники

Около 30% киберпреступлений совершается подростками 14 – 15 лет. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС, об этом 4 июля заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что «киберпреступность стремительно молодеет». И сослался на исследование банка «Новые вызовы цифрового мира». 

«Примерно 30 – 40% преступлений, к сожалению, совершается школьниками в возрасте 14 – 15 лет», – заявил Кузнецов.

По его словам, чаще всего злоумышленников интересует финансовый сектор — каждая вторая атака направлена именно на эту отрасль. Причем многие компании замалчивают проблему — официально сообщается только о 20% кибератак. 

Напомним, ранее в Сбербанке заявили, что ущерб российской экономике от киберпреступлений в 2018 году составил уже 1,1 трлн рублей.


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04.07.2018 15:36
ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще тремя банками
Новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, получил аккредитацию трех банков – ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Райффайзенбанк.
Петербургская недвижимость
03.07.2018 17:34
На объекты Setl City снижена ставка на 0,7%
Для клиентов компании «Петербургская Недвижимость» банк ВТБ снижает ставки по ипотеке на 0,7% на объекты Setl City. Покупатели квартир могут оформить ипотеку на индивидуальных условиях.
pixabay.com
03.07.2018 11:36
"Современная защита" помогла 2000 человек избавиться от кредитов
Сейчас, в период кризиса, действительно многие люди теряют работу, у многих сокращается доход, и оплата кредитов становится просто непосильной.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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ПАО «Группа ЛСР»
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Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
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