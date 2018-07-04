На первое место по посещаемости матчей 1/8 мундиаля Петербург вывела статистика

Город на Неве по средней посещаемости матчей за выход в четвертьфинал вышел на первое место, обогнав Москву. При этом на столичных играх, в отличие от единственной петербургской, на стадионах был аншлаг.

Данные 4 июля приводит агентство «ТурСтат». Больше всего фанатов в первой серии плей-офф после группового этапа чемпионата посетило игру Россия — Испания. 78 тысяч 11 зрителей полностью заполнили «Лужники». Игра Англия — Колумбия на столичном стадионе «Спартак» также проходила при забитых до отказа трибунах. Что же касается единственного матча этого тура в Петербурге, то, как уже писала «Фонтанка», на игру Швеция — Швейцария пришли 64,4 тысячи человек, это 99,3 % от всех мест. В итоговую статистику по средней посещаемости вмешалась математика — две игры в Москве, разделенные на два игровых дня, дали среднюю цифру в 61 тысячу человек, что на три тысячи меньше, чем за один день в Северной столице.

Как уже писала «Фонтанка», фан-зона города на Неве обойти столицу не смогла — 75 тысяч фанатов в день вывели ее только на второе место. В Москве за сутки там бывает 111 тысяч человек.