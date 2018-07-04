Битва чёрных: Литейный перекрыло массовое ДТП с «перевёртышем»

Проезд по Литейному проспекту вечером 4 июля практически заблокировало ДТП: разбитые машины перегородили как минимум полдороги у перекрёстка с улицей Жуковского.

На кадрах с места аварии видны три повреждённые машины, все чёрного цвета: опрокинутый «Митсубиси», «Ниссан» и «Лексус». Очевидцы упоминают ещё и «Вольво» – автомобиль, стоящий на аварийке около «зебры», – тоже чёрный. «Там 5 или 6 машин», – пишет Оксана в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Шла мимо. Три машины минимум, скорая только уехала. Две пожарные машины. Литейный стоит», – рапортует Мария.

«Водитель машины перевёрнутой жив, – сообщает Евгения. – Разбит нос от подушки безопасности». «Всё целы, водителя «Аутлендера» зацепил «Вольво», – добавляет Евгений.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение в центре Петербурга в целом весьма плотное, не только на Литейном.

Отметим, что это как минимум третье ДТП с автомобилем-перевёртышем сегодня в Петербурге. Ещё одно такое ДТП, прогремевшее на всю страну, случилось в Москве: там бетономешалка собрала девять припаркованных легковушек и опрокинулась (фото).