СМИ: Дональд Трамп планировал военное вторжение в Венесуэлу

Президент Дональд Трамп предлагал вторгнуться в Венесуэлу в разгар политического кризиса. Об этом 4 июля пишет Associated Press со ссылкой на свои источники. Собеседник AP сообщил, что в августе прошлого года во время встречи президента США Дональда Трампа и его помощников американский лидер спросил у присутствующих, почему США «не могут просто вторгнуться в проблемную страну».

Вопрос ошеломил участников встречи, но Трамп объяснил свою идею «быстрой» эскалацией ситуации в Венесуэле, которая «угрожает региональной безопасности». Присутствовавшим пришлось объяснять президенту, что ждет США, если они вторгнутся другое государство. В числе последствий была потеря лояльности к ним властей других латиноамериканских стран.

Источник AP сообщил, что Трамп на это никак не отреагировал, дав понять, что считает успешной предыдущую демонстрацию силы с применением военно-морского флота. Например, вторжение США на Гренаду и в Панаму в 1980-х годах.

В Венесуэле тогда в ответ на подобные угрозы обещали «взять» Белый дом, а позднее Николас Мадуро обвинил США в попытке устроить в стране переворот.

Президент США Дональд Трамп уже не раз становился заложником своих резких заявлений. К примеру, во время саммита G7 в Канаде Трамп во время переговоров с другими лидерами «большой семерки» якобы называл Крым российским. В Белом доме тогда комментировать эту информацию отказались.