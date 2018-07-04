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04.07.2018 19:04

СМИ: Дональд Трамп планировал военное вторжение в Венесуэлу

Президент Дональд Трамп предлагал  вторгнуться в Венесуэлу в разгар политического кризиса. Об этом 4 июля пишет Associated Press со ссылкой на свои источники. Собеседник AP сообщил, что в августе прошлого года во время встречи президента США Дональда Трампа и его помощников американский лидер спросил у присутствующих, почему США «не могут просто вторгнуться в проблемную страну». 

Вопрос ошеломил участников встречи, но Трамп объяснил свою идею «быстрой» эскалацией ситуации в Венесуэле, которая «угрожает региональной безопасности». Присутствовавшим пришлось объяснять президенту, что ждет США, если они вторгнутся другое государство. В числе последствий была потеря лояльности к ним властей других латиноамериканских стран. 

Источник AP сообщил, что Трамп на это никак не отреагировал, дав понять, что считает успешной предыдущую демонстрацию силы с применением военно-морского флота. Например, вторжение США на Гренаду и в Панаму в 1980-х годах.

В Венесуэле тогда в ответ на подобные угрозы обещали «взять» Белый дом, а позднее Николас Мадуро обвинил США в попытке устроить в стране переворот. 

Президент США Дональд Трамп уже не раз становился заложником своих резких заявлений. К примеру, во время саммита G7 в Канаде Трамп во время переговоров с другими лидерами «большой семерки» якобы называл Крым российским. В Белом доме тогда комментировать эту информацию отказались


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04.07.2018 13:22
Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.07.2018 15:07
ГК «РосСтройИнвест» открыла продажи в ЖК «NEW TIME»
Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса "NEW TIME*" в одном из самых зеленых районов Санкт-Петербурга - Приморском районе.
ГК «Эталон»
02.07.2018 13:36
ГК «Эталон» запустила уникальный сервис – «Конструктор отделки»
ГК «Эталон» (в Петербурге представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») вывела на рынок уникальную услугу для покупателей - «Конструктор отделки», позволяющий приобретать квартиру с индивидуальной отделкой.
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.06.2018 16:51
Доля однокомнатных квартир на рынке СПб и Ленобласти сократилась до 45-50%
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27.06.2018 17:24
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Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
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15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
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предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
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РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
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