В Госдуме могут разрешить заходить в реанимацию родственникам пациентов

Инициатива, по которой родственников пациентов в обязательном порядке должны пускать в палаты интенсивной терапии, 4 июля прошла первое чтение в Государственной думе.

В Госдуму документ внесли 100 членов парламента — 99 депутатов и один сенатор. Они предложили узаконить возможность для россиян навещать родственников в реанимации. Формального запрета на это нет, но и строгой обязательной нормы тоже, поэтому зачастую, пишут авторы в пояснительной записке, врачи сами решают, как поступить. В итоге родственники остаются в коридорах, а пациенты – без их поддержки. «Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов», – считают законотворцы.

Прописать в законе подобную меру инициативные россияне требовали через петиции — обращение на сайте Change.org набрало больше 360 тысяч подписей. В 2017 году Минздрав выпустил методичку о том, как должны себя вести в реанимациях родственники, но обязательного характера этот документ не носит.