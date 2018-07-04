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04.07.2018 18:37

В Пулково образовалась «платная пробка»: автомобилисты советуют, как ее обхитрить

На «платную» пробку, образовавшуюся днём 4 июля на привокзальной площади в Пулково, пожаловались автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Полный беспредел на парковке для встречающих в Пулково! 15 минут бесплатных уже закончились! Далее 700₽, пробка стоячая, никто не едет!» – написал Владимир. Вскоре пробка рассосалась, отметили в комментариях.

В Пулково образовалась «платная пробка»: автомобилисты советуют, как ее обхитрить

Это не парковка, подчеркнули в пресс-службе аэропорта. Подобные заторы на привокзальной площади возникают как раз из-за людей, которые позволяют себе парковаться в непредназначенных для этого местах. В частности, речь идет о нелегальных таксистах. В первую очередь это касается проезда около зала прибытия, где таксисты-нелегалы останавливаются и зазывают пассажиров.

То же самое объясняют участники «ДТП и ЧП», например Антон: «Эти две первые линии не парковка. То, что там стоят в два-три ряда, это же не вина Пулково. Машины пустые, это значит, что люди не остановились, чтобы забрать пассажиров, а тупо парканулись и пошли встречать. Это всё равно что забивать пультом гвозди в стену».

«Мы стараемся минимизировать подобные ситуации, – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Пулково. – Расширили ближайшую к терминалу парковку, открыли бесплатную парковку в 3 километрах от аэропорта, где можно дождаться прибытия пассажира».

Подъезжая к привокзальной площади, обращайте внимание на то, есть ли впереди затор, советуют автомобилисты. Если у зала прибытия много машин, можно заехать на верхнюю эстакаду, к залу отправления, а прибывшие пассажиры могут подняться туда на лифте или на эскалаторе. «Лайфхак: можно ехать на второй этаж. Там даже во время затора внизу стоят 4 – 5 машин максимум», – пишет Николай. «Давно уже заказываю себе такси в зону прилёта, а не вылета. Быстрее», – делится Константин.

«Когда прилетают пять рейсов одновременно, то вечно там пробка, и всех выпускают без какой-либо оплаты», – отмечает Евгения. «Недавно там авария была, мы в 15 минут не уложились, пропускали бесплатно», – добавляет Юлия.

«А я там просто заблудилась, – сетует другая Юлия. – Хотела на платную стоянку встать, но во всех этих указателях запуталась, меня обсигналили, в итоге бросала машину уже на трассе на аварийке. Понимаю, что сама виновата, но сама схема оставляет желать лучшего».


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