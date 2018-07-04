Правительственный самолёт США в финском Турку заставил СМИ задуматься о маршруте Трампа

Американский правительственный самолет приземлился в аэропорту Турку поздно вечером 3 июля, что привело к предположению, что президент США Дональд Трамп может посетить летнюю резиденцию президента Финляндии. Об этом 4 июля сообщают финские СМИ.

Аналитики предполагают, что президент США по какой-то причине хочет приехать в Култаранта — летнюю резиденцию президента Финляндии Саули Ниинистё в Наантали до или после саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча лидеров должна пройти в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Точное место и время переговоров пока не оглашены.

В Култаранта в 2016 году встречались Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё.

По неподтверждённым сообщениям СМИ, правительственный борт будет находиться в Турку до четверга, 5 июля. Представители аэропорта информацию не комментируют.

Два аналогичных самолёта были замечены вечером 1 июля в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Согласно информации ВВС США, правительственное воздушное судно Boeing C-40 B/C оснащено современными системами связи и видеооборудованием, имеет офисное пространство и может перевозить до 42 пассажиров.