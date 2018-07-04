Вице-премьера Дагестана уволили и обыскали в один день

Рамзана Алиева уволили с поста вице-премьера Дагестана. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики Владимира Васильева в среду, 4 июля. Отставка Алиева совпала с обысками, которые прошли у него дома и в рабочем кабинете.

Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники. В отношении Алиева возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, рассказали изданию в центральном аппарате МВД.

Увольнение Алиева стало продолжением «антикоррупционной зачистки» в Дагестане, которая стартовала в начале 2018 года. В январе был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, после того, как якобы продал республиканский земельный участок за бесценок. Затем в феврале были задержаны исполняющий обязанности главы правительства республики, его заместители и другие значимые лица.

После этого президент Владимир Путин пообещал продолжить зачистку и слово сдержал – в марте следователи провели обыски у сотрудников дагестанской таможни, в результате у них изъяли более миллиона рублей. А в апреле стало известно, что экс-премьера Дагестана уличили в превышении должностных обязанностей на 1,3 миллиарда рублей.