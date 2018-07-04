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Финляндия
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04.07.2018 18:25

На финской границе отстреливают сбежавших из России бродячих собак

В местечке Тохмаярви, что граничит с российской Карелией, отстреливают стаю прибежавших в Финляндию из России бездомных собак, которые напугали местных жителей, сообщает 4 июля финская полиция.

В мае Погранохрана Финляндии зафиксировала более 10 случаев передвижения бродячих собак на границе, в стае было от 4 до 8 животных. От жителей деревни Вяртсиля тоже стали поступать сообщения о псах. Сельчане не на шутку беспокоились за свою безопасность, опасаясь также, что бездомные животные могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Пока живущие в дикой природе собаки не пытались приблизиться к людям, но подходили к населённым пунктам в поисках пропитания.

Согласно финскому закону, животное разрешается убить, если оно представляет опасность для жизни и здоровья человека, движения транспорта или может нанести серьёзный ущерб имуществу, поэтому 15 июня власти дали разрешение на отстрел. На помощь были призваны местные охотники. Сейчас убиты уже восемь собак. Как оказалось, все они были здоровы.

Трёх из них охотники прикончили в среду, 4 июля. По информации полиции, в районе до сих пор передвигается 5 — 10 российских собак. Разрешение на отстрел действует до 18 августа.


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Setl City
04.07.2018 17:59
Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Чистое небо» от Setl City
«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые квартиры в 4-м корпусе ЖК «Чистое небо» от Setl City, который возводится в Приморском районе.
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