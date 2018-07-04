Аршавин: У России самые низкие шансы среди оставшихся участников ЧМ-2018

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, выступающий сейчас за казахстанский «Кайрат», скептически отнесся к шансам сборной России в матче против Хорватии за выход в полуфинал чемпионата мира.

«У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия – очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании. Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас», – цитирует Аршавина сайт wc2018.zakon.kz.

Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России сенсационно обыграла победителей мундиаля-2010 – Испанию. В четвертьфинале россияне сыграют с Хорватией 7 июля в Сочи. Перед началом турнира нынешний состав национальной команды называли слабейшим в истории. Мало кто верил, что россияне выйдут хотя бы из группы.