Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Чистое небо» от Setl City

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые квартиры в 4-м корпусе ЖК «Чистое небо» от Setl City, который возводится в Приморском районе.

Дом находится в высокой стадии готовности, плановый срок сдачи – IV кв. 2019 года. В вышедшей в продажу секции представлен широкий выбор квартир с готовой отделкой.

Жилой квартал «Чистое небо» от Setl City возводится недалеко от станции метро «Комендантский проспект». Четвертая очередь состоит из двух корпусов переменной этажности с подземными паркингами на 600 машино-мест. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, созданы уютные места отдыха, детские и спортивные площадки.

Жители квартала будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой. В июне 2018 года девелопер Setl City приступил к строительству общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Школа рассчитана на 1100 мест, из них 400 – для начальных классов. В школе также запланировано два спортивных зала, актовый зал, мастерские, столовая и библиотека. В школьном дворе расположатся стадион с футбольным полем и волейбольно-баскетбольной площадками, беговые дорожки, площадки для игр и отдыха на переменах. Реализация проекта ведется на собственные средства девелопера. Срок окончания строительства школы запланирован на 2021 год.

На территории ЖК «Чистое небо» уже сдан первый детский сад на 190 мест и ведется строительство второго детского сада с бассейном, рассчитанного также на 190 мест. В этом году девелопер планирует приступить к возведению третьего детского сада с бассейном на 220 детей.

На первых этажах домов запланированы коммерческие помещения под объекты уличного ритейла: магазины, пекарни, кафе, отделения банка и другие. Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations