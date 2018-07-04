«Грабеж под футбольную анестезию». Как в ЗакСе съели пенсионную лягушку

Заседание петербургского парламента 4 июля напоминало вымученный ритуал - было сделано все, чтобы минимизировать нервные потери от неизбежного одобрения объявленной пенсионной реформы.

Марк Твен говорил, что, если с утра съесть лягушку, остаток дня будет чудесным. Петербургские депутаты откладывали свою лягушку – постановление о поддержке пенсионной реформы – до последнего, но проглотили, не морщась. Лягушку закидали настолько жирным гарниром, что странно, как новостные ленты не начало тошнить. В ход пошло все, кроме гражданских прав эмбрионов. Депутаты запретили продавать энергетики детям и раскуривать кальян рядом с жилищем людей, а заодно обязали петербуржцев складывать опасный мусор в оранжевые контейнеры, а полимерный — в желтые. Второй раз за два года выгнали на трибуну молодого депутата Сысоева. После перерыва нервно, с третьей попытки, похоронили референдум об океанариуме в парке Интернационалистов. Наконец, подошла очередь лягушки.

Утро трудного дня петербургские депутаты начали с энергетиков. Они их запретили продавать детям, а также в любых учреждениях, имеющих отношение к детям, и на всякий случай на стадионах и в прочих спортивных местах. Кто рискнет и продаст, тому штраф от 3 до 5 тысяч рублей на человека и до 50 тысяч — на организацию. Поскольку все знали, к чему эти танцы вокруг энергетиков, время убивали беспощадно.

Представивший инициативу публике глава комитета по законодательству Денис Четырбок настаивал, что один безалкогольный энергетик — это девять чашек крепкого кофе подряд, а это перебор. Особенно для детей. Все начали вспоминать, что они знают про кофеин. «Употребление кофеина в размере 400 мг в день безопасно для здоровья, в том числе подростков», – заметил депутат Максим Резник. Депутат Четырбок сделал ход конем и предложил позвать для обсуждения вопроса «представителей всех заинтересованных сторон». Но не сейчас, а потом — осенью. Депутат Резник вздохнул и заметил, что надо было закончить сессию 28 июня, потому что то, что происходит сейчас, — черный день в истории Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Усугубил депутат Константин Чебыкин. Он сообщил с трибуны парламента, что еще в 1936 году, когда была Олимпиада в Германии, немецкие ученые провели исследования так называемых тонизирующих напитков. Выяснилось, что напитки — плохие. Депутат Алексей Цивилев так далеко заходить не стал и вспомнил, что что-то подобное пытались принять еще в 2013 году, но тогда не прошло. И продажи энергетиков с тех пор неуклонно росли, а вот продажи питьевой воды населению выросли только на 2%. Развивать мысль относительно высаживания населения на воду депутат не стал.

Так прошло минут сорок.

«Пожалуйста, Денис Александрович, документ 1908, кальян!» – объявил спикер Вячеслав Макаров, когда пыль бурной дискуссии улеглась.

«Полагаю, все из вас знают, что такое кальян и как им пользуются, – начал Денис Четырбок. – Мы говорим не о запрете курения кальяна как такового, а о том, где его можно курить, а где нельзя». Последовало перечисление зол, причиняемых кальяном. Выяснилось, что кальян — источник пожаров и магнит для шумных компаний. После кальяна остается пепелище и административные дела за мелкое хулиганство. Нет, если кому-то приспичило покурить кальян в личных целях у себя дома — пожалуйста. В отдельно стоящих нежилых торговых центрах — тоже. Надо запретить хотя бы в жилых домах. «Иного способа подступиться к этим кальянным у нас нет», – обреченно подытожил Четырбок.

«А сколько предстоит закрыть таких заведений?» – ехидно спросил депутат Резник.

Четырбок не знал. Поэтому начал издалека. «Кальянный бизнес довольно прост, – сказал он. – Достаточно снять помещение, купить в супермаркете несколько кальянов. Такой бизнес можно организовать в течение одного рабочего дня. Поэтому точную цифру сказать невозможно, это динамичный процесс. Это коснется нескольких сотен предпринимателей».

Депутат Цивилев забеспокоился, что под раздачу попадут и вейпы. Или детские ингаляторы, которыми лечат простуду. Это ж сколько ингаляторных в жилых домах придется закрыть.

Депутат Борис Вишневский отметил, что законопроект затрагивает вопрос частной собственности — нельзя просто так взять и закрыть что-нибудь частное.

«Это плохо подготовленный кавалерийский наскок, – добавил депутат Резник. – Очередная тетердинка. Какую еще тетердинку придумает Законодательное собрание? Осталось только придумать налог на воздух».

Так внезапно выяснилось, что в ЗакСе во время пленарного заседания теперь можно прикалываться над депутатом Александром Тетердинко прямо в его присутствии.

Между тем, законопроекты Александра Тетердинко определяют, кто первым имеет право пройти на прием к чиновнику, «приводят государственные каналы в чувство» обязанностью по два часа в день рассказывать о науке и технике, карают штрафами за неисполнение решений городской антитеррористической комиссии и омолаживают госаппарат. Преимущественно на бумаге — но все равно, есть чему позавидовать.

«Надо, чтобы такие законы были реализованы. А они будут реализованы. Поэтому надо перед вторым чтением поработать», – сказал спикер Макаров, объяснив присутствующим, что делать, чтобы не вышла «тетердинка». А потом рассказал страшную историю про то, как он зашел в кальянную около петербургской школы номер 50, а там лежали «обкурившиеся дети», которые, даже увидев вошедшего спикера Макарова, были «не в состоянии выползти на улицу».

«Это вполне обоснованный закон. Это не тетердинка, – сказала депутат Оксана Дмитриева. – Жилые многоквартирные дома — прежде всего жилые. Если интересы бизнеса противоречат интересам народа, мы за народ».

«Курение кальяна – это прямой путь к употреблению впоследствии наркотиков, – подытожил всеобщее радение Денис Четырбок. – Мы не вправе перекладывать эту ответственность на плечи депутатов Государственной думы».

Корректировать удар по кальянным поправками депутаты разрешили себе до 5 октября, заготовив мощный задел на осень.

Так удалось убить еще минут тридцать.

Когда автор следующей инициативы выбрался на трибуну, в зале наметилось легкое оживление среди фото- и видеокамер. На арену выпустили юного депутата-футболиста Виктора Сысоева. Депутат Сысоев держался робко, как в первый раз, хотя раз у него был уже очень даже второй. Он тихо и сбивчиво прочитал с бумажки, чего, собственно, хочет. Хотел Сысоев, чтобы коллеги поддержали закон, дающий комитету по здравоохранению Смольного право назначать должностное лицо, которое будет бороться с допингом в спорте. Коллеги стремительно поддержали. Юного депутата хватило всего на пару минут.

Взял слово депутат Сергей Купченко. Он представил законопроект о раздельном сборе мусора в Петербурге. Ноу-хау законопроекта — понятие «собственника» мусора. Здесь все просто — кто намусорил, тот и собственник. Возникшее таким образом право собственности можно делегировать, например, ТСЖ. «Только в этом случае пластик становится товаром, только тогда ТСЖ становится уполномоченным что-то с ним делать», – сказал депутат Купченко. Если в загнивающей Европе мусор разделяют по принципу «пластик», «стекло», «бумага», то петербургские парламентарии пошли своим путем и поделили отходы на «опасные», «полимерные» и «прочие». Первые надо складывать в оранжевые контейнеры, вторые — в желтые, третьи — видимо, в какие получится, потому что специального цвета для «прочих» в документе не прописали. Ответственность отделения опасного от полимерного возложили на собственника отходов. Содержимое «прочего» контейнера разрешили использовать «для получения экономической выгоды». Это был самый приятный законопроект, потому что про «экономическую выгоду» в нем было, а про штрафы или другие неприятности — не было. "За" проголосовали 49 депутатских ключей из 50 зарегистрированных.

В перерыве спикер Макаров перед журналистами понадеялся, что сегодня – крайнее заседание в весенней сессии, и подытожил 288 дней работы парламента. «Мы понимали проблемы, усталости, заботы людей, – сказал он. – Те сигналы, которые мы слышали от людей, обязательно принимали букву закона. Мы слышали людей, и это главное».

Комментировать предстоящее голосование по поводу повышения пенсионного возраста спикер не стал. Потому что депутаты смотрят, а он не хочет оказывать на них давление своим словом.

После перерыва минут на тридцать удалось отвлечься на борьбу с очередным проектом референдума — на этот раз против строительства океанариума в парке Интернационалистов. То, что никакого референдума не случится, было ясно давно. Но инициативная группа все-таки настояла и сформулировала вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156 (юго-восточнее пересечения с Пражской улицей, кадастровый номер 78:13:0741502:4600, указан на прилагаемой схеме)?» Юристы ЗакСа нашли в вопросе «неопределенность», и депутаты с этим согласились: слова «вернуть в состав» юридически можно понять тремя-четырьмя разными способами. То ли неумолимо приближавшееся постановление о пенсионной реформе давило на нервы, то ли еще что, но проголосовать нормально с первого раза парламентариям не удалось. Результат «30 – за, 10 – против, 1 – воздержался» депутатам не понравился, и они решили попробовать еще раз. Получилось и того хуже: «за — 29, против – 2, воздержался – 1». Спикер Макаров еще раз громко напомнил, за что голосуем, «если кому-то не понятно». Сошлись на «за — 34, против – 10, воздержался – 1».

Наконец, на трибуну вышла глава постоянной комиссии по социальной политике Елена Киселева.

Началось.

К этому времени телевизионщикам уже пришлось покинуть зал заседаний — пора было монтировать выпуски новостей.

Депутат Киселева рассказала, что мы последними из европейских стран повышаем-таки пенсионный возраст. Далее последовало долгое и подробное перечисление всех мер социальной поддержки для матерей и инвалидов, предпринятых за последние годы.

«А значит, только один вопрос не должен подлежать обсуждению — увеличение размера пенсий», – сказала депутат, пока на табло для результатов голосования над ее головой выводили фотографии счастливых работящих старичков и старушек в строительных касках, с цветами и в окружении молодежи.

Дали слово эксперту — главе отдела Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти Зинаиде Бахчевановой. Из ее доклада следовало, что цель реформы — адаптироваться к новым демографическим условиям. Ну и повысить пенсии, конечно же. «Если в 55 лет женщина выйдет на пенсию, ей ее увеличат только на 234 рубля, а это 3 балла, – предъявила эксперт специфическую пенсионную арифметику. – А если на год позже, то уже на 814 рублей». Попутно выяснилось, что с 2007 года число получателей пенсий в Петербурге выросло на 16%. «Из Украины, Белоруссии и Молдовы едут те, кому приходится назначать пенсии за стаж, полученный еще при советской власти, – сказал Бахчеванова. – Потому что их страны пенсионный возраст уже повысили».

Наконец, дали высказаться оппозиционным депутатам.

«В стране нет ни социальных, ни демографических, ни социальных условий для повышения пенсионного возраста, – сказала Оксана Дмитриева. – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла исключительно за счет снижения младенческой смертности. При этом смертность в трудоспособном возрасте у нас выше, чем в начале 1960-х. Сегодня умирает в трудоспособном возрасте 8 мужчин на 1000, в начале 60-х этот показатель равнялся 5,5». Депутат напомнила об опыте Франции и Греции, где неосмотрительно повысили пенсионный возраст — и получили рост молодежной безработицы до 30% и массовые протесты. К тому же повышение пенсионного возраста оставит семьи, где оба родителя работают, без сидящих с внуками бабушек.

«Крымский мост, Сирия, чемпионат мира, Олимпиада, – перечислил депутат Олег Капитанов. – За это мы уже платим. У нас выросли тарифы, НДС, подорожал бензин. Мы пережили Великую Отечественную войну, восстановили города и промышленность, полетели в космос – и все это обошлось без повышения пенсионного возраста. А почему женщинам повышают на 8 лет, а мужчинам на 5? Увеличением пенсионного возраста мы спровоцируем только увеличение безработицы».

Борис Вишневский обратился напрямую к своим коллегам – депутатам от «Единой России», призвав их проголосовать в соответствии с волей народа, а не правительства, и экономить, не сокращая число пенсионеров, а уменьшая военные расходы на Сирию и оборонную промышленность.

Депутат Максим Резник назвал реформу грабежом «под футбольную анестезию» и пожелал всем собравшимся, чтобы к матчу между Россией и Хорватией не восстановили крепостное право.

Депутат Ольга Ходунова упрекнула правительство в том, что оно обирает и без того бедствующий народ в пользу олигархического класса. «Нам, депутатам, перед нашими избирателями нисколечко не стыдно», – сказала она. Депутат Надежда Тихонова отметила, что есть масса куда менее травматичных способов пополнить бюджет — например, прогрессивная шкала налогообложения.

Голосовать за «лягушку» в поименном режиме большинство отказалось. Повышение пенсионного возраста поддержали 37 депутатов, против проголосовали 12, еще один парламентарий воздержался. Чтобы объявленная премьер-министром Дмитрием Медведевым пенсионная реформа прошла на федеральном уровне, ее должны поддержать парламенты всех субъектов Федерации. Петербург отстрелялся.

Чтобы не уходить на каникулы на этой неприятной ноте, проголосовали за детскую творческую премию «Восходящая звезда». «Это настоящая скрепа, которую мы с вами поддерживаем», – сказал с трибуны депутат Резник. Все выдохнули и провели еще минут десять в приятной салонной беседе о талантливых детках. Проголосовали почти так же единогласно, как за раздельный сбор, — 48 «за».

Осталось только установить перерыв в заседаниях до 6 сентября и провести мимолетное внеочередное заседание еще минут на пять, чтобы закрепить успех и принять постановление о пенсионной реформе окончательно и бесповоротно во всех оставшихся чтениях разом.

В зале раздался гимн города. Все встали.

«Санкт-Петербург, оставайся вечно молод!» – гремело над застывшими, как будто на съемках манекен-челлендж, людьми.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»