От арестованного экс-сотрудника комстроя снова ждали судебного шоу, но у него кончились паспорта

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил арест бывшему начальнику юридического управления комитета по строительству. Евгений Николаенко не смог повторить аттракцион с порванным паспортом, документы у него кончились.

Как сообщает 4 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Николаенко, по постановлению суда, останется в следственном изоляторе до 8 октября. До той же даты продлен арест недавнему председателю комитета по строительству Ленобласти Виталию Жданову.

Николаенко доставляли в суд из СИЗО № 6 «Горелово» с опаской. На предыдущем заседании он демонстративно разорвал загранпаспорт, отрезав себе пути к бегству из России. Учитывая импульсивность юриста, от него ожидали не менее эффектных контраргументов против продления стражи, но их не последовало. Евгений буднично попросил о домашнем аресте, ему мотивированно отказали.

Николаенко и Жданов обвиняются в особо крупном мошенничестве (статья 159 УК) на 249 млн рублей. По версии следствия, экс-чиновники организовали в 2012 – 2013 годах перевод денег из бюджета на счет фирмы «Стройград». Она входила в группу компаний «Единые решения», которая получила крупные подряды на строительство госучреждений. Бывшие чиновники, по данным следствия, знали о невыполненных работах на объектах, но все равно их оплачивали.