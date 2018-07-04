Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит»

Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал 4 июля о том, вернется ли нападающий Артем Дзюба после чемпионата мира в петербургский клуб.

«Никаких вопросов по Дзюбе нет, только если у него что-то изменится. Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я — со своей. Так что он возвращается. Задача как раз и состоит в том, чтобы он как можно чаще играл на таком уровне (как на чемпионате мира. — Прим. ред.). Он и сам это понимает. Конечно, сейчас в сборной эмоции влияют на всех. Играя на домашнем чемпионате мира при полных трибунах, в атмосфере праздника, ты сделаешь все, чтобы быть как можно лучше. И все стараются показать максимум», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, сборная России впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, сенсационно обыграв в 1/8 финала Испанию. На счету Артема Дзюбы в том матче забитый пенальти, который позволил сравнять счет и довести матч до серии послематчевых 11-метровых ударов, принесших победу россиянам. Всего на счету Дзюбы три гола на этом турнире.

Вторую половину прошлого сезона нападающий провел в аренде в тульском «Арсенале», так как оказался не нужен предыдущему наставнику «Зенита» Роберто Манчини.