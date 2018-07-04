В Ростуризме созвали штаб из-за финансового фиаско «Натали Турс» и закрытия DSBW-Tours

Для работы с туристами, которые не смогут улететь на отдых из-за финансовых проблем сразу двух крупных туроператоров, в отраслевом федеральном агентстве создан штаб.

Как сообщает 4 июля Ростуризм, в него вошли глава ведомства, представители российского МИДа, Роспотребнадзора, Росавиации, «Турпомощи» и других общественных организаций из туристической отрасли. Принимать звонки туристов штаб будет по телефонам: +7 (495) 607-35-11 и +7 (499) 678-12-03.

Созвать такой штаб пришлось из-за аннулирования всех путевок двух компаний – «Натали Турс» и DSBW-Tours. Глава первой связал финансовое состояние компании с успехом российской сборной по футболу — туристы предпочли телевизор и домашний мундиаль отдыху на европейских пляжах, считает Владимир Воробьев.

Глава DSBW-Tours причины разорения компании не указал, но ее закрытие назвал равносильным смерти.

Проблемы испытывают и две петербургские организации – «Матрешка-Тур» уже закрылась, а ранее принадлежавшая ей, но проданная из-за долгов «Аврора БГ» приостановила чартерную программу.