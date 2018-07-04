Это не кризис, это оптимизм. Тысячи россиян остались без отпусков из-за ошибки операторов

Один из лидеров российского рынка выездного туризма «Натали Турс» аннулировал все туры с 4 июля по 30 сентября. Вместе с «Авророй БГ» и DSBW-Tours они лишили отдыха 4 тысячи российских граждан.

«Натали Турс» – десятый по размеру оборота игрок рынка выездного туризма в России. В 2017 году обслужила 21 тысячу человек. На чартерные программы приходилось 20-30% ее бизнеса. Компания уже несколько дней не исполняет обязательства перед партнерами, и те веерно отключают ее от обслуживания. Трудности испытывает «Аврора БГ», преемница ранее выбывшей «Матрешки-Тур», не стоит паковать чемоданы клиентам DSBW-Tours, Polar Tour, Premium Travel Group и «Радуга Травел центр». По мнению экспертов, стремительный рост спроса на зарубежные поездки в прошлом году вскружил голову туроператорам, но они не учли, что этим летом из-за очередного ослабления рубля и мундиаля многие россияне могут остаться дома.

О том, что «Натали Турс» испытывает проблемы, стало известно 29 июня, когда оператор сообщил об отмене чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Уже улетевших туристов компания пообещала вывезти, а тем, кто не успел попасть на отдых, вернуть деньги. Причиной отмены чартеров названа их низкая рентабельность. Но более вероятно, что это была попытка закрыть острую нехватку оборотных средств. По информации «Коммерсанта», туроператор задолжал своим партнерам порядка миллиона долларов.

Вместо того, чтобы исправить ситуацию, сворачивание чартеров ее только усугубило. Отели в Испании, Турции, Италии и Греции отказались принимать клиентов «Натали Турс», поскольку та не оплатила бронирования. Попасть в свой номер в отеле туристы могут, только оплатив бронь повторно. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с подобными сложностями клиенты компании сталкивались и раньше, но они носили единичный характер.

Информацию о порядке выплаты возмещений «Натали Турс» пока не опубликовала, но ее глава Владимир Воробьев сообщил РБК, что деятельность оператор останавливать не намерен. Это значит, что компания будет возвращать клиентам средства за аннулированные туры сама, а не через страховые фонды.

«Натали Турс» не единственный оператор, который за последнюю неделю столкнулся с финансовыми сложностями. Одновременно об остановке чартерной программы в Бургас, Варну и Тиват сообщил другой игрок – «Аврора БГ», преемник ранее закрывшейся «Матрешки тур». Свое решение компания объяснила «существенным изменением стоимости перевозки на Болгарию», которое сделало это направление нерентабельным. Подобное развитие событий стало неожиданностью для всех контрагентов — чартеры отменили накануне вылетов. Официально пока не объявлено о приостановке деятельности «Авроры БГ», но, по данным АТОР, половина сотрудников туроператора уже уволена.

Зато DSBW-Tours, специализировавшийся на экскурсионных турах в Европу, решил не оттягивать неизбежное. Директор фирмы Карен Гончаров 3 июля честно признался, что компания закрывается, поскольку не может больше выполнять обязательства перед клиентами и банком. В прошлом месяце о приостановке деятельности также сообщил оператор Polar Tour. Ушли с рынка Premium Travel Group, «Радуга Травел центр» и «Матрешка-тур».

По оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), от остановки работы «Натали Турс» пострадают около 1,5 тысяч человек. Примерно столько же не улетят на отдых из-за отмены чартерных программ «Авроры БГ», подсчитывала организация «Турпомощь». Закрытие DSBW-Tours нарушит отпускные планы 1100–1200 россиян, отмечает РСТ. Таким образом, в общей сложности от проблем туроператоров могут пострадать более 4 тысяч человек.

В Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб в связи с приостановкой деятельности «Натали Турс» и DSBW-Tours. Но глава ведомства Олег Сафонов уверен, что на российском рынке туристических услуг нет системного кризиса: просто туроператоры неверно оценили рыночную конъюнктуру.

В Российском союзе туриндустрии разделяют эту точку зрения. В 2017 году россияне совершили 38 млн поездок за рубеж, что на 20% больше, чем в 2016-м. Показатель приблизился к уровню 2014 года. «Многие игроки понадеялись, что рынок продолжит расти теми же, темпами, но этого не случилось», – объясняет заместитель директора Северо-Западного регионального отделения РСТ Павел Румянцев и добавляет, что о завышенных ожиданиях туроператоров свидетельствует большое количество горящих туров в Грецию, Испанию и на Кипр.

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев связал проблемы с чемпионатом мира по футболу: множество российских болельщиков отменили поездки и остались дома, чтобы следить за успехами национальной сборной. Снижение спроса на зарубежный отдых зафиксировали и социологи. Если в прошлом году поехать заграницу собирались 12% россиян, то в этом году только 9%, выяснил исследовательский холдинг «Ромир». Президент компании Андрей Милехин тоже связал такой спад с мундиалем. Но более вероятно, что причиной стало очередной ослабление рубля, считают в РСТ.

Тем не менее, повторения ситуации 2014 года, когда рынок покинули сразу 300 туристических компаний, эксперты не ждут. Аутсайдеры этого сезона просто проиграли в конкурентной борьбе, считает Павел Румянцев.

«Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса», – написал в своем Facebook Карен Гончаров. Ранее компания провела оптимизацию бизнеса, отказавшись от офиса в центре Москвы и сократив количество сотрудников. По данным портала TourDom.ru, периодически у нее возникали сбои с оплатой размещения туристов.

«Натали Турс» из-за конфликта с прекратившей работу «Трансаэро» в прошлом году была вынуждена сменить партнера. Перевозчик взыскал с оператора 5,8 млн долларов за неисполнение обязательств и добился банкротства основного юридического лица – ООО «Новелла турс». После этого «Натали Турс» стало работать через ООО «Панорама тур».

А вот «Аврора-БГ», вероятнее всего, не смогла справиться с нагрузкой, доставшейся ей от «Матрешки Тур», считает заместитель директора Северо-Западного регионального отделения РСТ Павел Румянцев. По данным организации «Турпомощь», компания оказалась не в состоянии доплачивать из своего кармана за подорожание перевозок. Клиенты тоже платить не захотели и стали аннулировать туры, что привело усугублению кассового разрыва.

В РСТ считают, что проблемы этих операторов станут уроком для других участников рынка. «Мы ожидаем, что компании, которые тоже неверно рассчитали спрос, смогут скорректировать программы и избежать проблем», – отмечает Павел Румянцев., считая, что даже у «Натали Турс» есть шансы остаться на рынке. Впрочем, конкуренты уже вступили за борьбу за ее клиентов. К примеру, крупный туроператор TUI сообщил своим агентствам, что «готов увеличить полетную программу и расширить квоты номеров в отелях».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»