Это не кризис, это оптимизм. Тысячи россиян остались без отпусков из-за ошибки операторов

Еще
18:12 04.07.2018
Пришлите свою новость!
17:59
Аршавин: У России самые низкие шансы среди оставшихся участников ЧМ-2018
17:42
От арестованного экс-сотрудника комстроя снова ждали судебного шоу, но у него кончились паспорта
17:31
Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит»
17:16
В Ростуризме созвали штаб из-за финансового фиаско «Натали Турс» и закрытия DSBW-Tours
17:10
«Сказали так больше не делать»: полиция нашла фаната, сфотографировавшегося с табличкой Следственного комитета
17:07
В сенате США 1,5 года проверяли данные ЦРУ о вмешательстве России в выборы. Противоречий не нашли
17:01
Семак: Мы определили кандидатов на выход из «Зенита»
16:54
Задолжавший рабочим и подрядчикам «Метрострой» выплатил 19 млн рублей своим акционерам
16:52
Финляндия проводит чемпионат по мотогонкам. На границе ожидаются пробки
16:37
Иностранным специалистам станет проще получить российское гражданство
16:23
Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться
16:19
СКА продлил контракт со своим воспитанником Барабановым
16:12
В Петербурге задержан подполковник Следственного комитета, ему несли 100 тысяч долларов
15:54
Санитарные врачи назвали российские регионы с самым грязным воздухом
15:54
Баклажановый цвет Мурзинки оценили в 140 тысяч рублей
15:22
Финляндия готова восстановить границу с ЕС из-за визита Путина и Трампа
15:18
Шестнадцать юных петербуржцев увезли в больницу из лагеря под Выборгом
15:12
В Москве протестующие против пенсионной реформы повязали красную ленту на администрацию президента
15:06
«Знаю его полтора десятка лет как хорошего друга»: бывший директор Исаакия охарактеризует ключевого фигуранта по делу Эрмитажа
14:51
ВЦИОМ: Каждый третий болельщик видит сборную России в полуфинале мундиаля
14:47
Управляющая компания накопила 170 млн рублей долгов, год не оплачивая тепло
14:43
Федерация автовладельцев рассказала, как недоливают бензин на российских АЗС
14:42
Делегацию Трампа в Хельсинки поселят в «Избе рыбака»
14:37
Британского фаната-вандала оштрафовали на 3 тысячи за надпись England на памятнике легенде «Спартака»
14:33
В ЗакСе поддержали повышение пенсионного возраста, назвав его «грабежом под футбольную анестезию»
14:31
Глава «Натали Турс» обвинил в бедах компании успехи сборной России по футболу
14:22
Приквел «Клана Сопрано» снимет режиссер «Терминатора» и «Игры престолов»
14:16
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли восемь медалей на ЧР
14:14
«Патриот № 1» Петербурга стал фигурантом уголовного дела
14:03
ЗакС отклонил референдум о судьбе парка Интернационалистов «за неопределенность»
13:59
Коммунальщики в Самаре попросили горожан принимать душ вдвоем из-за потребностей гостей мундиаля
13:55
Путин увеличил доходы и расходы российского бюджета
13:43
Полиция ищет фаната, отметившего победу российской сборной кражей золотой таблички у подмосковных следователей
13:37
Эрмитаж отказался от многомиллионных претензий к своему бывшему заместителю директора
13:17
Россия сокращает закупки иностранной валюты впервые за 4 месяца
13:12
В середине июля Петербург опять перекроют: начинается второй этап ремонта дорог
13:06
Песков о возможности повторения кризиса 1998 года: Наверняка всё будет хорошо
13:03
«Манеж» пустит в Петербург будущего бесплатно
12:55
Арбитраж не позволил бесконечно проектировать Гранитную улицу в Петербурге
12:47
В Хельсинки в день встречи Путина и Трампа пройдут акции протеста
12:42
В России могут построить сразу два ледокола-гиганта «Лидер», которые нужны «Росатому»
12:39
Туроператор «Натали Турс» аннулирует все путевки «из-за негативной информации»
12:34
Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 3-5%
12:32
Петербургские депутаты единогласно справились с раздельным сбором мусора
12:28
Утро «перевёртышей»: в Москве бетономешалка «замесила» 9 легковушек
12:25
В правительстве России подсчитали, как не вышедшие на пенсию работники ускорят рост ВВП
12:20
«Северная верфь» сдаст фрегат «Адмирал Касатонов» с задержкой почти на год
12:15
Клиенты туроператора «Матрешка-Тур» требуют больше 5 млн рублей компенсации
12:09
Минэкономразвития: Следующие семь лет рубль будет ослабляться
12:00
Полторы тонны продуктов и меховые шкуры отобрали у россиян на границе с Финляндией и Эстонией
11:54
В Петербурге билетного спекулянта из Аргентины оштрафовали на полмиллиона
11:51
Автодилер «Ральф-Кар» окончательно покидает рынок
11:47
Петербургские депутаты перед обсуждением пенсионной реформы «размялись» на кальянах
11:44
Английский болельщик извинился за осквернение памятника в Москве
11:25
«Рендж Роверы» горели в разных районах Петербурга, поджигая соседей
11:21
В Роскачестве назвали характеристики идеального арбуза
11:00
Петербургским детям запретят продавать энергетики
10:54
Снова ДТП с пожаром: на Науки очевидцы успели спасти людей из полыхающей BMW
10:48
Еще трое перебежчиков - «болельщиков» попались у границы с Финляндией
10:43
История о сожженной российскими фанатами девушке стоила работы пиарщице «Леруа Мерлен»
10:34
Петербургский Детский хоспис открывает стационар в Подмосковье
10:20
За 5 месяцев больше ста россиян привезли из отпуска лихорадку Денге
10:08
В России хотят ужесточить продажу пива
10:01
Изменения на «Фонтанке»: нет, это вам не кажется
09:47
Крым включили в список регионов с самым грязным воздухом
09:35
СМИ: Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу в Азербайджане
09:17
Иностранные болельщики в Москве пытаются выяснить, «где спит Ленин»
08:55
В Петербурге полиция помешала аргентинцу подзаработать на мундиале
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
04.07.2018 17:56

Это не кризис, это оптимизм. Тысячи россиян остались без отпусков из-за ошибки операторов

Один из лидеров российского рынка выездного туризма «Натали Турс» аннулировал все туры с 4 июля по 30 сентября. Вместе с «Авророй БГ» и DSBW-Tours они лишили отдыха 4 тысячи российских граждан.
Это не кризис, это оптимизм. Тысячи россиян остались без отпусков из-за ошибки операторов
Татьяна Тимирханова/Интерпресс

«Натали Турс» – десятый по размеру оборота игрок рынка выездного туризма в России. В 2017 году обслужила 21 тысячу человек. На чартерные программы приходилось 20-30% ее бизнеса. Компания уже несколько дней не исполняет обязательства перед партнерами, и те веерно отключают ее от обслуживания. Трудности испытывает «Аврора БГ», преемница ранее выбывшей «Матрешки-Тур», не стоит паковать чемоданы клиентам DSBW-Tours, Polar Tour, Premium Travel Group и «Радуга Травел центр». По мнению экспертов, стремительный рост спроса на зарубежные поездки в прошлом году вскружил голову туроператорам, но они не учли, что этим летом из-за очередного ослабления рубля и мундиаля многие россияне могут остаться дома.

О том, что «Натали Турс» испытывает проблемы, стало известно 29 июня, когда оператор сообщил об отмене чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Уже улетевших туристов компания пообещала вывезти, а тем, кто не успел попасть на отдых, вернуть деньги. Причиной отмены чартеров названа их низкая рентабельность. Но более вероятно, что это была попытка закрыть острую нехватку оборотных средств. По информации «Коммерсанта», туроператор задолжал своим партнерам порядка миллиона долларов.

Вместо того, чтобы исправить ситуацию, сворачивание чартеров ее только усугубило. Отели в Испании, Турции, Италии и Греции отказались принимать клиентов «Натали Турс», поскольку та не оплатила бронирования. Попасть в свой номер в отеле туристы могут, только оплатив бронь повторно. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с подобными сложностями клиенты компании сталкивались и раньше, но они носили единичный характер.  

Информацию о порядке выплаты возмещений «Натали Турс» пока не опубликовала, но ее глава Владимир Воробьев сообщил РБК, что деятельность оператор останавливать не намерен. Это значит, что компания будет возвращать клиентам средства за аннулированные туры сама, а не через страховые фонды.

«Натали Турс» не единственный оператор, который за последнюю неделю столкнулся с финансовыми сложностями. Одновременно об остановке чартерной программы в Бургас, Варну и Тиват сообщил другой игрок – «Аврора БГ», преемник ранее закрывшейся «Матрешки тур». Свое решение компания объяснила «существенным изменением стоимости перевозки на Болгарию», которое сделало это направление нерентабельным. Подобное развитие событий стало неожиданностью для всех контрагентов — чартеры отменили накануне вылетов. Официально пока не объявлено о приостановке деятельности «Авроры БГ», но, по данным АТОР, половина сотрудников туроператора уже уволена.

Зато DSBW-Tours, специализировавшийся на экскурсионных турах в Европу, решил не оттягивать неизбежное. Директор фирмы Карен Гончаров 3 июля честно признался, что компания закрывается, поскольку не может больше выполнять обязательства перед клиентами и банком. В прошлом месяце о приостановке деятельности также сообщил оператор Polar Tour. Ушли с рынка Premium Travel Group, «Радуга Травел центр» и «Матрешка-тур».

По оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), от остановки работы «Натали Турс» пострадают около 1,5 тысяч человек. Примерно столько же не улетят на отдых из-за отмены чартерных программ «Авроры БГ», подсчитывала организация «Турпомощь». Закрытие DSBW-Tours нарушит отпускные планы 1100–1200 россиян, отмечает РСТ. Таким образом, в общей сложности от проблем туроператоров могут пострадать более 4 тысяч человек.

В Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб в связи с приостановкой деятельности «Натали Турс» и DSBW-Tours. Но глава ведомства Олег Сафонов уверен, что на российском рынке туристических услуг нет системного кризиса: просто туроператоры неверно оценили рыночную конъюнктуру.

В Российском союзе туриндустрии разделяют эту точку зрения. В 2017 году россияне совершили 38 млн поездок за рубеж, что на 20% больше, чем в 2016-м. Показатель приблизился к уровню 2014 года. «Многие игроки понадеялись, что рынок продолжит расти теми же, темпами, но этого не случилось», – объясняет заместитель директора Северо-Западного регионального отделения РСТ Павел Румянцев и добавляет, что о завышенных ожиданиях туроператоров свидетельствует большое количество горящих туров в Грецию, Испанию и на Кипр.

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев связал проблемы с чемпионатом мира по футболу: множество российских болельщиков отменили поездки и остались дома, чтобы следить за успехами национальной сборной. Снижение спроса на зарубежный отдых зафиксировали и социологи. Если в прошлом году поехать заграницу собирались 12% россиян, то в этом году только 9%, выяснил исследовательский холдинг «Ромир». Президент компании Андрей Милехин тоже связал такой спад с мундиалем. Но более вероятно, что причиной стало очередной ослабление рубля, считают в РСТ.

Тем не менее, повторения ситуации 2014 года, когда рынок покинули сразу 300 туристических компаний, эксперты не ждут. Аутсайдеры этого сезона просто проиграли в конкурентной борьбе, считает Павел Румянцев.

«Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса», – написал в своем Facebook Карен Гончаров. Ранее компания провела оптимизацию бизнеса, отказавшись от офиса в центре Москвы и сократив количество сотрудников. По данным портала TourDom.ru, периодически у нее возникали сбои с оплатой размещения туристов.

«Натали Турс» из-за конфликта с прекратившей работу «Трансаэро» в прошлом году была вынуждена сменить партнера. Перевозчик взыскал с оператора 5,8 млн долларов за неисполнение обязательств и добился банкротства основного юридического лица – ООО «Новелла турс». После этого «Натали Турс» стало работать через ООО «Панорама тур».

А вот «Аврора-БГ», вероятнее всего, не смогла справиться с нагрузкой, доставшейся ей от «Матрешки Тур», считает заместитель директора Северо-Западного регионального отделения РСТ Павел Румянцев. По данным организации «Турпомощь», компания оказалась не в состоянии доплачивать из своего кармана за подорожание перевозок. Клиенты тоже платить не захотели и стали аннулировать туры, что привело усугублению кассового разрыва.

В РСТ считают, что проблемы этих операторов станут уроком для других участников рынка. «Мы ожидаем, что компании, которые тоже неверно рассчитали спрос, смогут скорректировать программы и избежать проблем», – отмечает Павел Румянцев., считая, что даже у «Натали Турс» есть шансы остаться на рынке. Впрочем, конкуренты уже вступили за борьбу за ее клиентов. К примеру, крупный туроператор TUI сообщил своим агентствам, что «готов увеличить полетную программу и расширить квоты номеров в отелях».

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.07.2018 13:22

Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.07.2018 13:51

Аэрофлот сохранил статус лидирующего авиационного бренда Европы

Аэрофлот победил в двух номинациях престижной премии World Travel Awards – «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Кроме того, в этом году ему впервые присуждена победа в номинации «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.07.2018 11:32

Аэрофлот открывает прямые рейсы в Бургас

Аэрофлот со 2 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в Бургас.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Власти Крыма: Турпоток вырос на четверть
Вильнюс вводит сбор с туристов
Испания сократит сроки выдачи виз россиянам
Собак и кошек пустят в российские поезда без хозяина
Туристам запретили делать селфи на некоторых пляжах Гоа
В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели
Менеджер петербургской турфирмы оставила без отпуска сотню горожан: похищены 8 миллионов рублей
«Интурист» отменяет полетную программу в Анталью из Петербурга
Вся Россия летит на Кипр и в Сочи на выходные
Иностранным автобусам разрешили заменить «Глонасс» на «Платон» на время ЧМ-2018
Это не кризис, это оптимизм. Тысячи россиян остались без отпусков из-за ошибки операторов
Шесть необычных парков, ради которых надо ехать в Котку
10 причин путешествовать с Тинькофф Мобайл
Панкевич: Криминальные новости о туристах есть во всех мировых мегаполисах
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
10 мест, где искупаться после работы
Шесть мест в Таллине, где вы еще не были
Эра невезения: Почему тысячи болельщиков могут застрять на границе Петербурга
Круиз Андрея Мушкарева в Смольном окончен
Банки заплыли в «Речной фасад»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Где в июле будут ремонтировать дороги

Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Шведская армия на подступах к «Санкт-Петербургу»

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.07.2018 13:22
Аэрофлот получил сорок пятый самолёт Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок пятым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Самолету с бортовым номером RA-89113 присвоено имя «А. Маресьев», в честь легендарного советского лётчика.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.07.2018 13:51
Аэрофлот сохранил статус лидирующего авиационного бренда Европы
Аэрофлот победил в двух номинациях престижной премии World Travel Awards – «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Кроме того, в этом году ему впервые присуждена победа в номинации «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.07.2018 11:32
Аэрофлот открывает прямые рейсы в Бургас
Аэрофлот со 2 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в Бургас.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.06.2018 15:52
Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.06.2018 17:24
Генеральный директор Аэрофлот Виталий Савельев награжден четвертым орденом РФ
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Награду руководителю ведущей авиакомпании России вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15
«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018
Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.