«Сказали так больше не делать»: полиция нашла фаната, сфотографировавшегося с табличкой Следственного комитета

Московские полицейские продолжают поиски таблички, украденной со здания Следственного комитета по Московской области.

В качестве подозреваемого сотрудники правопорядка вызвали к себе мужчину, чье фото с вывеской гуляет по Интернету. Им оказался москвич Иван Тихонов. Он рассказал 4 июля Tjournal, что не отрывал табличку от стены, а всего-навсего позаимствовал ее у «каких-то парней» во время фанатского праздника в центре столицы. Также он уточнил, что «не помнит сам момент, когда было сделано фото».

Тихонов отметил, что в отделении полиции он провел около трёх часов. Детали его беседы с полицейскими он не разглашает: «Меня отпустили, сказали так больше не делать».

Напомним, табличка исчезла со здания главка 1 июля, во время празднования победы России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Вывеску оценили в 13 тысяч рублей, возбуждено дело о мелкой краже.