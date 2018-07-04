В сенате США 1,5 года проверяли данные ЦРУ о вмешательстве России в выборы. Противоречий не нашли

Комитет по разведке сената США провел полтора года за проверкой документов с выводами самой разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США. 3 июля председатель комитета согласился с содержанием материалов.

Исходя из текста, который на своем сайте опубликовал председатель комитета Ричард Берр, эксперты проверяли каждое предложение из документов разведки, анализируя источники и методы сбора информации. Оспаривать выводы у Берра оснований не нашлось, но он отметил, что расследование еще продолжается. Рассекреченная часть доклада ЦРУ была опубликована комитетом в мае. Именно этот материал лег в основу уверенности сенатора в том, что Россия поддержала Дональда Трампа в его президентской кампании и помогала создавать негативный информационный фон вокруг другого кандидата, Хилари Клинтон.

«Комитет продолжит следить за деятельностью иностранных государств, которые пытаются тайно влиять на дела США», – говорится в докладе.

Президент США Дональд Трамп, напомним, причастность России к итогам выборов отрицает, но пообещал поднять этот вопрос на грядущей встрече с российским президентом в Хельсинки 16 июля.