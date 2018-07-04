Фестиваль Metro Family Day пройдёт в Петербурге в 5-й раз

21-22 июля (с 11.00 до 20.00) на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова развернётся целый город для детей, где каждый найдёт себе развлечение по душе.

На территории проведения фестиваля будут представлены десятки площадок, где дети смогут играть, учиться, развлекаться и узнавать новое.

«Слоган нашего фестиваля Metro Family Day – ТЕРРИТОРИЯ ТВОЕГО РЕБЁНКА, – говорит руководитель проекта Анна Шуняева. – Здесь дети могут почувствовать себя, как дома. Их развлекут, о них позаботятся, подарят подарки и накормят сладостями».

Традиционно на фестивале организуются несколько зон. На спортивной площадке можно будет поиграть в футбол, попрыгать на батуте, принять участие в соревнованиях по перетягиванию каната. В зоне обучения – заняться робототехникой, освоить несколько фраз на английском языке, попробовать себя в роли журналиста.

В «Мягкой зоне» разместится Комната матери и ребёнка, где можно покормить и перепеленать самых маленьких посетителей мероприятия. Здесь же для малышей будут установлены бизиборды, мягкий бассейн, пройдут занятия по беби-йоге.

Дети постарше смогут покататься на аттракционах, поиграть в настольные игры, научиться новому в зоне мастер-классов.

В этом году также будет организован лекторий, где родители получат информацию по воспитанию, здоровью детей. Главный гость – известная телеведущая и мама Тутта Ларсен. На сцене дети увидят любимых героев из театра-студии «Смешарики», шоу мыльных пузырей и научное шоу, показы мод, выступления интерактивных театров и многое другое.

Подробности на сайте www.metrofamilyday.ru 0+