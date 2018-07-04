Семак: Мы определили кандидатов на выход из «Зенита»

Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак 4 июля рассказал о том, как проходит формирование команды на новый сезон.

«На первом сборе футболистов в любом случае было довольно много – 29 человек. На вторые поехало немного меньше, но мы взяли часть молодежи из второй команды. А после вернутся еще 7 игроков из сборных. Это тоже большая группа. Первый сбор – это предварительный отсев. На вторых сборах подумаем о спорных позициях и о тех, где есть конкуренция. А на заключительные сборы поедет команда, приближенная к той, что будет готовиться к старту чемпионата. Определили мы кандидатов на выход? Приблизительно. Есть какие-то спорные позиции, есть о чем подумать, но понимание есть», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Также главный тренер клуба высказался по поводу потенциальных приобретений.

«Я свои пожелания высказал. Вместе с руководством поймем, какие решения надо принимать, каковы наши возможности. Сборы — подходящий момент, чтобы определиться», – подчеркнул Семак.

На первые сборы «Зенита» отправились 29 футболистов, на вторые только 26. В частности, отпали вратарь Никита Гойло, защитники Иван Новосельцев, Максим Карпов, Дмитрий Богаев, полузащитник Ильзат Ахметов. Добавились защитники Никита Каккоев, Илья Скроботов.

Напомним, новым главным тренером «Зенита» стал Сергей Семак. На этом посту он сменил Роберто Манчини, под руководством которого петербургская команда повторила худший результат за 10 лет, заняв пятое место в чемпионате России.