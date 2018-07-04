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04.07.2018 16:54

Задолжавший рабочим и подрядчикам «Метрострой» выплатил 19 млн рублей своим акционерам

«Метрострой» 4 июля выплатил 19 млн рублей дивидендов своим акционерам. В то же время, как сообщают сотрудники дочерних структур компании, перед рабочими у нее до сих пор есть задолженность по зарплате в размере не менее 4,5 млн рублей. Вознаграждения за свой труд пока не получили сотрудники ЗАО «Управление №10 Метрострой» и «СМУ-15 Метрострой».

«Ситуация критическая. Зарплаты не платятся с мая месяца. Мужики ходят на работу, деваться некуда. А женщины – в основном молодые мамы с детьми – на протест выйти не могут. Только у нас («Управление 10». – Прим. ред.) задолженность 3-4 млн рублей», – рассказал корреспонденту «Фонтанки» один из рабочих.

Сотрудник «СМУ-15» также сообщил о проблемах с зарплатами. Точную сумму долга он назвать не смог, но предложил посчитать по простой формуле: около 30 человек в бригаде, каждому из которых в среднем должны по 45 тыс. рублей, то есть около 1,2 млн рублей. Количество бригад собеседник нашему изданию уточнить затруднился.

«Решение о выплате дивидендов принималось на общем собрании акционеров, нарушить это решение мы не можем. ОАО «Метрострой» направлены в Дирекцию транспортного строительства все документы, необходимые для получения денежных средств, в том числе выполнение и платежные документы для перевода денежных средств подрядным организациям. Документы находятся на стадии согласования и подписания. Как только заказчик согласует выполнение, переведет средства на счет ОАО «Метрострой» и акцептует платежи, деньги поступят на счета подрядных организаций для выплаты заработной платы», – заявили в пресс-службе компании.

Ранее у структур «Метростроя» уже были проблемы с оплатой труда. Весной перед рабочими-метростроителями накопился долг на сумму около 500 млн рублей, который был погашен 1 июня. Кроме того, как писала «Фонтанка», у «Метростроя» также копятся долги перед сторонними компаниями-подрядчиками.


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