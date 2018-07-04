Финляндия проводит чемпионат по мотогонкам. На границе ожидаются пробки

Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии ожидает в предстоящие выходные, 6 — 8 июля, усиление трансграничного трафика в связи с шоссейно-кольцевыми мотогонками в Иматре, рассказали «Фонтанке» в ведомстве.

Предполагается, что посмотреть на ежегодное международное соревнование Imatranajo, которое собирает десятки тысяч зрителей, отправятся несколько сотен туристов из России.

Финские пограничники рекомендуют внимательно ознакомиться с перекрытиями улиц в Иматре, прежде чем отправляться в путь, и быть готовым к пробкам.

Так, в центр города, к Иматранкоски, транспорт будут направлять с дороги Пиетаринтие в объезд, через Купаринтие. Изменения в движении действуют 6 июля с 16:00 до 20:00, 7 июля с 9:00 до 19:30, 8 июля с 8:30 до 18:30.