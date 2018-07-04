Иностранным специалистам станет проще получить российское гражданство

В Министерстве внутренних дел разрабатывают новую упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранными высококлассными специалистами. Как пишет РБК, об этом 4 июля рассказала заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«На сегодняшний день надо внести изменения в норму по приобретению российского гражданства квалифицированными специалистами», — заявила она, отметив, что с учетом требований экономики страны, а также «востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда» российские власти понимают, что эту норму надо менять. «Сейчас мы прорабатываем изменения в соответствующее законодательство», — рассказала Казакова.

Упростить порядок получения вида на жительство для иностранцев Владимир Путин поручил в конце июня. Поручение должно быть исполнено до 20 декабря. Данная мера направлена на предотвращение кадрового голода в России. По подсчетам экспертов глобальной консалтинговой компании в сфере управления персоналом Korn Ferry Hay Group, к 2030 году дефицит кадров в стране достигнет 2,8 миллиона человек, а бизнес недополучит почти 300 миллиардов долларов.

Предчувствуя кадровый голод, в мае 2018 года Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, упрощающие получение гражданства иностранными выпускниками российских вузов. Однако по поводу этой инициативы ректоры иллюзий не питают. Глава ИТМО Владимир Васильев, например, считает, что для решения проблемы нужно давать право на работу, а не гражданство, так как от своей страны в пользу России откажутся лишь выходцы из Средней Азии и с Ближнего Востока.