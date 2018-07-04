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04.07.2018 16:19

СКА продлил контракт со своим воспитанником Барабановым

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение со своим воспитанником – нападающим Александром Барабановым. Как сообщает 4 июля пресс-служба команды, контракт рассчитан на два года и будет действовать до конца сезона-2019/20.

24-летний Барабанов с самого начала своей карьеры играет за СКА. В КХЛ за основу армейцев с Невы дебютировал в сезоне-2013/2014. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе петербургской команды. Всего в КХЛ провел 210 матчей, набрав в них 86 (41+45) очков при общем показателе полезности +61.

На уровне сборных в 2012 году участвовал в юношеском чемпионате мира до 18 лет. В 2014 году на молодежном чемпионате мира стал бронзовым призером. В 2018-м стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее в СКА перешел первый номер драфта-2012 НХЛ – нападающий Наиль Якупов. На сегодняшний день это самый громкий трансфер петербургского клуба этого межсезонья. На счету Якупова шесть сезонов в НХЛ. Однако к его игровой форме есть вопросы. 


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