В Петербурге задержан подполковник Следственного комитета, ему несли 100 тысяч долларов

В Петербурге задержан начальник следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Роман Русаков. Его подозревают в незаконном получении 100 тысяч долларов за лояльность к обвиняемому.

Как стало известно «Фонтанке», днем 4 июля сотрудники УФСБ Петербурга и области следили на Пионерской улице за встречей двух человек, одним из которых был парламентер Русакова. Свидание закончилось передачей наличных.

После задержания парламентера чекисты преодолели небольшое, метров тридцать, расстояние и без спроса открыли дверь автомобиля. В нем сидел сам Роман Русаков. По версии следствия, деньги в объеме около 100 тысяч долларов предназначались ему.

Подполковник юстиции Роман Русаков возглавляет Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного управления. Он курирует расследование преступлений, совершенных на территории Ленинградской области.

Русаков подозревается в обещании обвиняемому свободы. Как начальник подразделения, он мог настоять на том, чтобы подчиненный ему следователь обратился в суд не с ходатайством о продлении меры пресечения в виде ареста, а с просьбой изменить ее на более мягкую. Следствие вообще может не заявлять ходатайство, а своим решением отпустить фигуранта под подписку о невыезде.

Отдел Русакова тоже располагается на Пионерской улице Петербурга. В транспортный СК он пришел еще при прежнем начальнике Анатолии Квашнине, который был уволен в конце 2015 года. Русаков оставался одним из немногих из прежней команды.

По данным «Фонтанки», переговоры о мере пресечения вел с Русаковым участник дела о выброшенном из автомобиля таможеннике. В ночь на 27 декабря 2017 года на пропускном пункте «Торфяновка» прибывший из Финляндии микроавтобус Mercedes прошел пограничный контроль и приготовился к таможенному. Оперативник Выборгской таможни подсел в салон, где находились гражданин Финляндии Кристиан Вииникайнен и гражданин России Николай Шуляр, и пригласил граждан проехать в зону специального досмотра. Автомобилисты протаранили шлагбаум и умчали, а оперативнику пришлось выпрыгивать из микроавтобуса. Уголовное дело возбудили по статье 318 УК – «Применение насилия к представителю власти», Вииникайнен и Шуляр были арестованы.

В пресс-службе Следственного управления на транспорте СК по Северо-Западу не стали подтверждать задержание Русакова.

В пресс-службе Следственного комитета Петербурга также отказались предоставлять информацию об уголовном деле в отношении коллеги. Пресс-секретарь СКР Светлана Петренко была недоступна по телефону.