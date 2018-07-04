Баклажановый цвет Мурзинки оценили в 140 тысяч рублей

За оригинальный цвет притока Невы в Рыбацком снова заплатит компания «Экопром». Именно на её балансе находится выпуск, из которого в петербургскую реку спустили фиолетовую жидкость. Для водопользователя это уже третий штраф.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по природопользованию Смольного 4 июля, в Мурзинке зафиксировали повышенное содержание фенола, синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ), железа, цинка и меди.

В отношении компании «Экопром» составили два административных протокола по статье 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). За данные нарушения организация получила максимальные штрафы в 100 и 40 тысяч рублей соответственно.

«Также вынесено два представления об устранении причин и условий, способствующих совершению данных административных правонарушений», — добавили в комитете.

Напомним, река Мурзинка — региональный объект, а ее водопользователь, неоднократно оштрафованный «Экопром», подчиняется федеральному надзору. Смольный в такой ситуации может лишь привлечь организацию по административной статье за нарушение правил водопользования.

Организация заключила контракты с десятками компаний, которые сбрасывают в воду отходы и регулярно нарушают экологические требования. Многострадальная Мурзинка становилась не только фиолетовой, вода также краснела и белела, а «Экопром» за это платил штрафы, 150 и 35 тысяч рублей.