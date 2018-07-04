ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще тремя банками

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, получил аккредитацию трех банков – ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Райффайзенбанк.

Главный финансовый директор Группы «Эталон» Кирилл Багаченко отмечает, что сотрудничество с ведущими российскими банками является одним из приоритетных направлений Компании. «Ипотека сегодня является мощным инструментом, с помощью которого тысячи людей приобретают новое жилье. Партнерские программы с банками позволяют предлагать различные условия. Например, для всех строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» у Банка ВТБ действует специальная субсидированная ставка по ипотеке», – комментирует Кирилл Багаченко.

Приобрести квартиру в ЖК «Охта Хаус» с привлечением ипотеки в ПАО «Банк ВТБ» можно с минимальным первоначальным взносом в размере от 10% от стоимости квартиры, процентной ставкой от 9,1%. Срок кредитования – до 30 лет. Сумма кредита составляет от 600 тыс рублей до 60 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Если оформлять ипотеку в АО «Газпромбанк», то процентная ставка составит от 9,2%. Минимальный первоначальный взнос равен от 10% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 30 лет, сумма кредита от 0,5 млн рублей до 60 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

При приобретении квартиры в ЖК «Охта Хаус» процентная ставка по ипотеке в АО «Райффайзенбанк» составит от 9,5%.Минимальный первоначальный взнос составляет от 15% от стоимости квартиры, для зарплатных клиентов банка – от 10%. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет, максимальная сумма кредита – 26 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 142 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.

В новом комплексе Группы «Эталон» будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.

Завершение строительства жилых корпусов «Охта Хаус» запланировано на I квартал 2021 года.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/