Еще
18:14 04.07.2018
Пришлите свою новость!
17:59
Аршавин: У России самые низкие шансы среди оставшихся участников ЧМ-2018
17:42
От арестованного экс-сотрудника комстроя снова ждали судебного шоу, но у него кончились паспорта
17:31
Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит»
17:16
В Ростуризме созвали штаб из-за финансового фиаско «Натали Турс» и закрытия DSBW-Tours
17:10
«Сказали так больше не делать»: полиция нашла фаната, сфотографировавшегося с табличкой Следственного комитета
17:07
В сенате США 1,5 года проверяли данные ЦРУ о вмешательстве России в выборы. Противоречий не нашли
17:01
Семак: Мы определили кандидатов на выход из «Зенита»
16:54
Задолжавший рабочим и подрядчикам «Метрострой» выплатил 19 млн рублей своим акционерам
16:52
Финляндия проводит чемпионат по мотогонкам. На границе ожидаются пробки
16:37
Иностранным специалистам станет проще получить российское гражданство
16:23
Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться
16:19
СКА продлил контракт со своим воспитанником Барабановым
16:12
В Петербурге задержан подполковник Следственного комитета, ему несли 100 тысяч долларов
15:54
Санитарные врачи назвали российские регионы с самым грязным воздухом
15:54
Баклажановый цвет Мурзинки оценили в 140 тысяч рублей
15:22
Финляндия готова восстановить границу с ЕС из-за визита Путина и Трампа
15:18
Шестнадцать юных петербуржцев увезли в больницу из лагеря под Выборгом
15:12
В Москве протестующие против пенсионной реформы повязали красную ленту на администрацию президента
15:06
«Знаю его полтора десятка лет как хорошего друга»: бывший директор Исаакия охарактеризует ключевого фигуранта по делу Эрмитажа
14:51
ВЦИОМ: Каждый третий болельщик видит сборную России в полуфинале мундиаля
14:47
Управляющая компания накопила 170 млн рублей долгов, год не оплачивая тепло
14:43
Федерация автовладельцев рассказала, как недоливают бензин на российских АЗС
14:42
Делегацию Трампа в Хельсинки поселят в «Избе рыбака»
14:37
Британского фаната-вандала оштрафовали на 3 тысячи за надпись England на памятнике легенде «Спартака»
14:33
В ЗакСе поддержали повышение пенсионного возраста, назвав его «грабежом под футбольную анестезию»
14:31
Глава «Натали Турс» обвинил в бедах компании успехи сборной России по футболу
14:22
Приквел «Клана Сопрано» снимет режиссер «Терминатора» и «Игры престолов»
14:16
Петербургские гребцы с инвалидностью взяли восемь медалей на ЧР
14:14
«Патриот № 1» Петербурга стал фигурантом уголовного дела
14:03
ЗакС отклонил референдум о судьбе парка Интернационалистов «за неопределенность»
13:59
Коммунальщики в Самаре попросили горожан принимать душ вдвоем из-за потребностей гостей мундиаля
13:55
Путин увеличил доходы и расходы российского бюджета
13:43
Полиция ищет фаната, отметившего победу российской сборной кражей золотой таблички у подмосковных следователей
13:37
Эрмитаж отказался от многомиллионных претензий к своему бывшему заместителю директора
13:17
Россия сокращает закупки иностранной валюты впервые за 4 месяца
13:12
В середине июля Петербург опять перекроют: начинается второй этап ремонта дорог
13:06
Песков о возможности повторения кризиса 1998 года: Наверняка всё будет хорошо
13:03
«Манеж» пустит в Петербург будущего бесплатно
12:55
Арбитраж не позволил бесконечно проектировать Гранитную улицу в Петербурге
12:47
В Хельсинки в день встречи Путина и Трампа пройдут акции протеста
12:42
В России могут построить сразу два ледокола-гиганта «Лидер», которые нужны «Росатому»
12:39
Туроператор «Натали Турс» аннулирует все путевки «из-за негативной информации»
12:34
Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 3-5%
12:32
Петербургские депутаты единогласно справились с раздельным сбором мусора
12:28
Утро «перевёртышей»: в Москве бетономешалка «замесила» 9 легковушек
12:25
В правительстве России подсчитали, как не вышедшие на пенсию работники ускорят рост ВВП
12:20
«Северная верфь» сдаст фрегат «Адмирал Касатонов» с задержкой почти на год
12:15
Клиенты туроператора «Матрешка-Тур» требуют больше 5 млн рублей компенсации
12:09
Минэкономразвития: Следующие семь лет рубль будет ослабляться
12:00
Полторы тонны продуктов и меховые шкуры отобрали у россиян на границе с Финляндией и Эстонией
11:54
В Петербурге билетного спекулянта из Аргентины оштрафовали на полмиллиона
11:51
Автодилер «Ральф-Кар» окончательно покидает рынок
11:47
Петербургские депутаты перед обсуждением пенсионной реформы «размялись» на кальянах
11:44
Английский болельщик извинился за осквернение памятника в Москве
11:25
«Рендж Роверы» горели в разных районах Петербурга, поджигая соседей
11:21
В Роскачестве назвали характеристики идеального арбуза
11:00
Петербургским детям запретят продавать энергетики
10:54
Снова ДТП с пожаром: на Науки очевидцы успели спасти людей из полыхающей BMW
10:48
Еще трое перебежчиков - «болельщиков» попались у границы с Финляндией
10:43
История о сожженной российскими фанатами девушке стоила работы пиарщице «Леруа Мерлен»
10:34
Петербургский Детский хоспис открывает стационар в Подмосковье
10:20
За 5 месяцев больше ста россиян привезли из отпуска лихорадку Денге
10:08
В России хотят ужесточить продажу пива
10:01
Изменения на «Фонтанке»: нет, это вам не кажется
09:47
Крым включили в список регионов с самым грязным воздухом
09:35
СМИ: Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу в Азербайджане
09:17
Иностранные болельщики в Москве пытаются выяснить, «где спит Ленин»
08:55
В Петербурге полиция помешала аргентинцу подзаработать на мундиале
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
04.07.2018 15:18

Шестнадцать юных петербуржцев увезли в больницу из лагеря под Выборгом

На массовое отравление пожаловались ученики петербургских школ во время отдыха в лагере «Серебряный ручей» ночью 4 июля. В больнице оказались 16 детей. 

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию Петербурга, в частном лагере «Серебряный ручей» в поселке Заходское Выборгского района Ленобласти отдыхали 303 ребенка. В основном это дети из Пушкинского, Калининского и Приморского районов, которые заехали на смену в конце июня. После ужина 3 июля несколько человек плохо себя почувствовали, в лагере приняли решение отправить заболевших в больницу. По состоянию на три часа дня, как рассказала нашему изданию мама одной из заболевших девочек, ей предложили забрать ребенка из детской больницы Выборга. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, в домашних условиях, уверены врачи, она будет чувствовать себя лучше, чем в инфекционном отделении. В областном комитете по здравоохранению «Фонтанке» подтвердили, что все дети чувствуют себя удовлетворительно, угрозы их жизни нет.  

В Смольном уточнили, что сейчас в лагере работает Роспотребнадзор Ленобласти, петербургские и областные чиновники, представители районных администраций. Кухня и столовая «Серебряного ручья» закрыты, еду отправили на экспертизу, во всех помещениях проводится комплексная дезинфекция. Оставшихся детей кормят привозной едой. 

Как рассказала нашему изданию вожатая лагеря, сейчас все здоровые дети, 287 отдыхающих, проходят медосмотр, анализы сдают и сотрудники. Руководство организации не нашло времени поговорить с корреспондентом «Фонтанки», пресс-секретарь категорически отказалась от общения. 

В лагерь дети приехали как по социальным программам бесплатно, так и за деньги. Смена, согласно прейскуранту на сайте организации, стоит почти 19 тысяч рублей. Те дети, которые находятся на отдыхе сейчас, должны были уезжать только в середине июля. Решение о том, сможет ли лагерь продолжить работу, еще не принято.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49

Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*

В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Материалы рубрики
Новости
Статьи
От арестованного экс-сотрудника комстроя снова ждали судебного шоу, но у него кончились паспорта
«Сказали так больше не делать»: полиция нашла фаната, сфотографировавшегося с табличкой Следственного комитета
Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться
В Петербурге задержан подполковник Следственного комитета, ему несли 100 тысяч долларов
Шестнадцать юных петербуржцев увезли в больницу из лагеря под Выборгом
«Знаю его полтора десятка лет как хорошего друга»: бывший директор Исаакия охарактеризует ключевого фигуранта по делу Эрмитажа
Британского фаната-вандала оштрафовали на 3 тысячи за надпись England на памятнике легенде «Спартака»
«Патриот № 1» Петербурга стал фигурантом уголовного дела
Полиция ищет фаната, отметившего победу российской сборной кражей золотой таблички у подмосковных следователей
В ДТП с автобусом ФИФА на Маршала Казакова пострадали люди
Как Сбербанк не дал лохматить бабушку
Крым вернул. Вернуть бы деньги
Если ты не Марадона, не чуди на стадионе
Вклад ресторатора Меди в миллиарды полковника Захарченко
Промолчать о теракте - недорого
«Это праздник не для вас»
На матче с Коста-Рикой Интерпол нашел гангстера бразильской «Богини»
В психушку под прослушку
Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне
Десантура живой не сдается
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Где в июле будут ремонтировать дороги

Вагоновожатая в Орле выпила водки, протаранила машину и решила скрыться

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Шведская армия на подступах к «Санкт-Петербургу»

Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.