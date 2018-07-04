Шестнадцать юных петербуржцев увезли в больницу из лагеря под Выборгом

На массовое отравление пожаловались ученики петербургских школ во время отдыха в лагере «Серебряный ручей» ночью 4 июля. В больнице оказались 16 детей.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию Петербурга, в частном лагере «Серебряный ручей» в поселке Заходское Выборгского района Ленобласти отдыхали 303 ребенка. В основном это дети из Пушкинского, Калининского и Приморского районов, которые заехали на смену в конце июня. После ужина 3 июля несколько человек плохо себя почувствовали, в лагере приняли решение отправить заболевших в больницу. По состоянию на три часа дня, как рассказала нашему изданию мама одной из заболевших девочек, ей предложили забрать ребенка из детской больницы Выборга. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, в домашних условиях, уверены врачи, она будет чувствовать себя лучше, чем в инфекционном отделении. В областном комитете по здравоохранению «Фонтанке» подтвердили, что все дети чувствуют себя удовлетворительно, угрозы их жизни нет.

В Смольном уточнили, что сейчас в лагере работает Роспотребнадзор Ленобласти, петербургские и областные чиновники, представители районных администраций. Кухня и столовая «Серебряного ручья» закрыты, еду отправили на экспертизу, во всех помещениях проводится комплексная дезинфекция. Оставшихся детей кормят привозной едой.

Как рассказала нашему изданию вожатая лагеря, сейчас все здоровые дети, 287 отдыхающих, проходят медосмотр, анализы сдают и сотрудники. Руководство организации не нашло времени поговорить с корреспондентом «Фонтанки», пресс-секретарь категорически отказалась от общения.

В лагерь дети приехали как по социальным программам бесплатно, так и за деньги. Смена, согласно прейскуранту на сайте организации, стоит почти 19 тысяч рублей. Те дети, которые находятся на отдыхе сейчас, должны были уезжать только в середине июля. Решение о том, сможет ли лагерь продолжить работу, еще не принято.