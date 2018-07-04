Финляндия готова восстановить границу с ЕС из-за визита Путина и Трампа

Пограничная охрана Финляндии готовится вернуть паспортный контроль на внутренних границах Евросоюза в середине июля в связи со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на 16 июля в Хельсинки. Об этом 4 июля сообщает Helsingin Sanomat.

Возможное временное восстановление внутренних границ ЕС необходимо для предотвращения доступа в Финляндию лиц, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку во время саммита Трампа и Путина. В ведомстве заявили, что никакой конкретной информации об угрозе безопасности нет, но погранохрана уже усилила контроль и сотрудничество с другими органами безопасности. Для обычных туристов это останется незаметным, пообещали финские пограничники.

Окончательное решение о временном восстановлении пограничных проверок на границе Финляндии с европейскими странами ещё не принято. Вводить ли проверки на внутренних границах, решит Госсовет. Предполагается, что если контроль вернут, то он будет выборочным, основанным на анализе рисков и поступающей информации о подозрительных лицах.

По данным издания, вероятно, вопрос будет вынесен на обсуждение на следующей неделе.

Напомним, Финляндия перестала проверять прибывающих из Шенгенской зоны граждан в 2001 году. Временное восстановление границ — редкая мера, но не уникальная в своём роде. Так происходило во время чемпионата мира по легкой атлетике в 2005 году и на встрече Совета министров ОБСЕ в 2008 году.