В Москве протестующие против пенсионной реформы повязали красную ленту на администрацию президента

У здания администрации президента 4 июля собрались около 200 человек, недовольных повышением пенсионного возраста.

Демонстранты призывали к проведению всенародного референдума по поводу пенсионной реформы и собирались передать свои требования в администрацию главы государства. Об этом в своем твиттере сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Граждане принесли в приемную АП РФ требования – провести общероссийский референдум по вопросу повышения пенсионного возраста, чтобы решение принимали не 450 депутатов с сомнительной репутацией, а весь народ России pic.twitter.com/9RHDzQ7by8 — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 4 июля 2018 г.

Удальцов указывает, что около 200 человек решили провести несанкционированную акцию протеста после того, как власти Москвы отказали им в митинге. «Среди пришедших к АП РФ есть представители "Левого фронта", КПРФ, Моссовета, ОКП, РРП, "Гражданской солидарности", партии "Яблоко" и других организаций», – написал координатор «Левого фронта».

Публикация от Левый Фронт Россия (@left_front_russia) 4 Июл 2018 в 4:52 PDT

Он также привязал к перилам здания красную ленту, которая, по замыслу оппозиционера, должна стать символом протеста против пенсионной реформы. Несмотря на наличие полиции, во время акции протеста никого не арестовали.

Напомним, что в 2017 году президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особые меры безопасности на время проведения чемпионата мира по футболу, в частности в городах-организаторах, куда входит и Москва, запретили акции протеста везде, кроме специально отведенных мест. Сторонники Алексея Навального во время мундиаля провели акции против пенсионной реформы в нескольких городах, где им разрешили это сделать. Подавать заявки в городах мундиаля оппозиционеры даже не пытались.