«Знаю его полтора десятка лет как хорошего друга»: бывший директор Исаакия охарактеризует ключевого фигуранта по делу Эрмитажа

Бывшего директора музея «Исаакиевский собор» пригласили в качестве свидетеля по делу о хищении миллионов при реконструкции Запасного дома Эрмитажа. Суд интересует его характеристика ключевого фигуранта.

Перед заседанием в Куйбышевском суде Петерубрга Фото: Татьяна Ципуштанова

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 4 июля компанию журналистам у закрытых дверей зала в Куйбышевском суде, где проходит процесс над Михаилом Новиковым и Александром Коченовым, составил Николай Буров. Он рассказал о длительном знакомстве с обвиняемым в особо крупном мошенничестве Новиковым, которого и будет характеризовать в суде.

«Знаю его полтора десятка лет как хорошего друга и семьянина», – поделился Буров.

Говорить о личности бывшего заместителя директора Эрмитажа собирается и неизвестный священник. Он представился другом Новикова и не стал вдаваться в подробности.

Процесс проходит в закрытом режиме, в зале оглашают медицинские документы.

Бывшему главе строительного блока Эрмитажа Михаилу Новикову и управляющему компании «Балтстрой» Александру Коченову вменяют хищение 30,6 млн рублей при реконструкции Запасного дома Эрмитажа. Оба вину признают. Эрмитаж отзывает гражданский иск.