ВЦИОМ: Каждый третий болельщик видит сборную России в полуфинале мундиаля

Треть россиян (33%) считает, что на проходящем чемпионате мира по футболу сборная России дойдёт до полуфинала. На то, что команда Станислава Черчесова поборется за титул в финале, надеются вдвое меньше (15%). Такие результаты опроса приводит 4 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как считают россияне, именно у отечественных футболистов — наибольшие шансы на победу, обгоняя даже бразильцев и французов. Напомним, что решающая для сборной России игра за выход в полуфинал состоится 7 июля. Встреча с хорватами пройдёт на сочинском стадионе «Фишт».

Днём ранее в Нижнем Новгороде на поле встретятся сборные Франции и Уругвая, а на «Казань-Арене» — команды Бразилии и Бельгии.

Респонденты ВЦИОМа также признались, что им понравились игры сборных Испании, Уругвая и Хорватии. А разочаровали команды Германии, Аргентины, Испании и Португалии. Напомним, действующие чемпионы мира — немцы — отправились домой после игры с Южной Кореей.

Социологи также узнали, что исторический матч сборных России и Испании (1: 1 в основное время и 4:3 по пенальти) посмотрел 71% местных футбольных болельщиков. Это максимум с начала мундиаля. Россия впервые вышла в четвертьфинал ЧМ, а сети заполонили мемы с всемогущим Акинфеевым и троицей «болельщиков в кокошниках», поедающей хот-доги.

Дизайнера Инну Каленскую, её мужа — вице-президента компании «ИМА-Пресс» Дмитрия Гнатюка и их племянника Юрия Гнатюка назвали талисманом сборной России.

Добавим, что по итогам четырёх сыгранных матчей на чемпионате сборная Россия имеет в своём активе 9 забитых голов (включая два автогола), пять жёлтых карточек и одну красную. Национальная команда впервые в истории вышла в 1/4 финала мундиаля.