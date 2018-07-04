Федерация автовладельцев рассказала, как недоливают бензин на российских АЗС

На большинстве заправок в России автовладельцы сталкиваются с масштабными махинациями. Об этом 4 июля заявила Федерация автовладельцев России (ФАР), которая опубликовала результаты собственного исследования рынка.

Федерация утверждает, что на 76% российских АЗС, большинство из которых составляют мелкие и независимые автозаправки, наливают меньше бензина, чем фактически указано в чеке. В ходе мониторинга 92 и 95 бензина общественники проверили 34 заправочные станции в 13 регионах.

«Недолив топлива – это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям Технического регламента ТС», – резюмирует ФАР.

Поскольку метод исследования пока не аттестован, то названия недобросовестных автозаправок не обнародовали.

Ранее российский Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев мелких независимых АЗС, заявил, что без них невозможно будет полноценно обеспечить страну недорогим топливом. НТС предупреждал, что массовое закрытие таких заправок приведет к резкому росту цены на бензин до 100 рублей за литр.