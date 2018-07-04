Британского фаната-вандала оштрафовали на 3 тысячи за надпись England на памятнике легенде «Спартака»

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на три тысячи рублей британца Холла Руфуса на заседании 4 июля. Пополнить российскую казну ему пришлось из-за вандальной надписи на памятнике легенде «Спартака» Федору Черенкову.

О решении суда сообщает «Медуза». Гость мундиаля отделался штрафом, судья не стала запрещать ему появляться на стадионах и обязывать британца отработать нарушение. Вероятно, помогло ему публичное раскаяние. Руфус, напомним, извинился перед россиянами и признался в любви к стране. На суд по статье 20.31 КоАП РФ его привела оставленная на памятнике в Москве надпись England 3 июля перед матчем Великобритания — Колумбия.

К российским болельщикам в Петербурге по той же статье суд был чуть менее снисходителен — за мат и пьянство четырех российских фанатов наказали штрафами по три тысячи и на полгода запретили появляться на официальных спортивных соревнованиях. Одного из фанатов решение категорически расстроило — у него были припасены билеты на матч за 3-е место в Северной столице.