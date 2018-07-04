Делегацию Трампа в Хельсинки поселят в «Избе рыбака»

Американская делегация, которая прибудет в Финляндию на саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, назначенный на 16 июля, разместится в отеле, где раньше любили останавливаться представители Кремля.

Делегация Дональда Трампа остановится в конференц-отеле Hilton Helsinki Kalastajatorppa («Изба рыбака») в хельсинкском районе Мунккиниеми, в получасе езды от резиденции финского президента в центре Хельсинки. Об этом «Фонтанке» сообщил источник, близкий к организации подготовки встречи президентов.

Это спокойный район, в котором раньше не раз останавливались представители советских и российских делегаций. В «Каластаяторппа» есть также изолированный ВИП-корпус — там, вероятно, разместится сам президент США.

Ранее американцы предпочитали снимать отель «Интерконтиненталь» (сейчас — Scandic Park) на улице Маннергейма. Но в последний раз, когда в 1997 году в Хельсинки проводили переговоры Билла Клинтона и Бориса Ельцина, Клинтон якобы жаловался, что во время всего визита не мог спать из-за шума.

Ожидается, что из США вместе с Трампом прилетит несколько сотен человек. У отеля Hilton финские журналисты уже замечали автомобиль с американскими дипломатическими номерами.

Место переговоров ещё неизвестно, но не исключено, что они могут пройти в этом конференц-отеле. О других вариантах «Фонтанка» писала ранее.

Путина будут сопровождать около 200 человек. Где будет расквартирована его команда, пока не разглашается. Помимо отелей, среди возможных мест называется посольская дача и российский центр науки и культуры. Для самого главы РФ это будет однодневный визит.

Сопровождающие лица, которые обеспечивают визит, подъезжают в Хельсинки уже сейчас. Процесс организации встречи президентов России и США шёл и в июне. Как стало известно «Фонтанке», переговоры начальников Генштабов РФ и США Валерия Герасимова и Джозефа Данфорда 8 июня были посвящены предстоящему саммиту. Герасимов и Данфорд готовили к принятию важные стратегические вопросы. Ранее сообщалось, что они обсуждали деэскалацию конфликта в Сирии.

Отметим, в Хельсинки в связи с саммитом уже готовятся несколько акций протеста.