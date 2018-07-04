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04.07.2018 14:47

Управляющая компания накопила 170 млн рублей долгов, год не оплачивая тепло

Обслуживающая 113 домов в Красносельском районе ООО «ФЦ ГЦКС» задолжала за тепловую энергию 172,7 млн рублей ГУП «ТЭК СПб». Как рассказали 4 июля «Фонтанке» в «ТЭК СПб», предприятие уже подало иск к управляющей компании о взыскании задолженности, а соглашение с ней будет разорвано 1 августа. С этого момента жители домов, находящихся под управлением «ФЦ ГЦКС», будут оплачивать тепло по прямым договорам с поставщиком.

Более 2 лет между УК и ГУПом не было соглашения, а поставка теплоэнергии осуществлялась по актам бездоговорного потребления. Заключить контракт на подачу теплоэнергии управляющей компании и ресурсоснабжающей организации помог арбитражный суд. «ФЦ ГЦКС» отправило заявку на заключение договора с «ТЭК СПб»  в июне 2017 года.

Предприятие подготовило проект договора, но управляющей компании он не понравился. Найти компромисс стороны не смогли, и ГУП обратился в суд, который к апрелю 2018 года принял решение о принудительном заключении договора между «ФЦ ГЦКС» и ГУП «ТЭК СПб» с даты поставки, то есть с 1 августа 2016 года. На данный момент компания подписала акт сверки задолженности на сумму 127,55 млн, что составляет 73,3% от общей суммы долга. Как отмечают в государственном предприятии, в принудительном порядке, по решению суда, «ФЦ ГЦКС» выплатило порядка 30 млн рублей. 

Те дома, которыми управляет ООО «ФЦ ГЦКС», ранее обслуживались компанией «ГЦКС». В 2016 году «ГЦКС», владельцем которой вплоть до 10 декабря 2015 года был Владимир Ахматшин, арбитражный суд признал банкротом с долгом 500 млн рублей перед ГУП «ТЭК СПб». Владельцем «ФЦ ГЦКС» является его сын Александр.


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