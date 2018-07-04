В ЗакСе поддержали повышение пенсионного возраста, назвав его «грабежом под футбольную анестезию»

Петербургский парламент поддержал федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста, передает 4 июля корреспондент «Фонтанки». Депутаты в большинстве согласились, что эта мера необходима для адаптации к сложившимся демографическим условиям, а пенсионеры, которым придется потерпеть, и итоге получат пенсии побольше.

С трибуны прозвучали и аргументы против. Так, депутат Оксана Дмитриева подчеркнула, что повышение пенсионного возраста выгодно только финансовым посредникам, так как цель этой меры — сокращение накопительного элемента пенсий. Депутат Олег Капитанов отметил, что единственное, к чему приведет реформа, — это массовая безработица. Депутат Максим Резник назвал реформу «грабежом под футбольную анестезию» и предположил, что болеющим за Россию в матче с Хорватией россиянам «останется только надеяться, что крепостное право не восстановят». Депутат Борис Вишневский напомнил, что подавляющее большинство граждан против повышения пенсионного возраста, а сэкономить можно и другим способом — сократить расходы на войну в Сирии. Депутат Надежда Тихонова отметила, что вместо пенсионной реформы можно ввести иные, более эффективные меры, например, прогрессивную шкалу налогообложения. Ольга Ходунова упрекнула присутствующих в зале коллег-депутатов в том, что вопрос о повышении пенсионного возраста им не очень-то интересен: они мило беседуют между собой или изучают что-то на экранах смартфонов. «За пять лет семья из двух пенсионеров потеряет 2,5 миллиона рублей, – отметила Ходунова. – Как погасить эти потери, кто-нибудь это посчитал? Нам, депутатам, перед нашими избирателями нисколечко не стыдно».

Предложение проголосовать поименно большинство парламентариев не поддержало. В итоге тайного голосования повышение пенсионного возраста поддержали 37 депутатов, против проголосовали 12, еще один депутат воздержался.

Напомним, о реформе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 14 июня. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек, в некоторых городах прошли митинги против реформы.

Высшая школа экономики в контексте реформы подсчитала, сколько из ныне живущих россиян доживет до пенсии и на сколько они её переживут.